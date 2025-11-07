Video Girl Ai, dal manga originale al sequel firmato Masakazu Katsura

di Alessandro Spagnuolo

Video Girl Ai (電影少女 VIDEO GIRL AI, Den’ei shōjo Video Girl Ai, letteralmente “La ragazza del video”) nasce nel pieno del boom degli anime* anni ’90, affidato a uno studio allora giovane ma già ambizioso come Production I.G (プロダクション・アイジー, Kabushiki-gaisha Purodakushon Ai Jī), famosa per capolavori successivamente come Ghost in the Shell e Neon Genesis Evangelion, la sequenza animata di Kill Bill vol.1 e altri. Per la serie, l’autore Masakazu Katsura (桂 正和, Katsura Masakazu), geniale mangaka dietro anche a I’s e DNA² incontrò il dinamismo di un team di animatori ancora in crescita. Questo connubio ha portato a una serie dalla qualità tecnicamente modesta (rispetto agli standard odierni) ma ricca di charme: un prodotto profondamente ancorato alla sua epoca, che combina sentimenti adolescenziali, suggestioni tecnologiche ed elementi di commedia. Anche per questo il suo fascino è rimasto immutato nel tempo.

Etimologia del nome

Il titolo originale giapponese è semplicemente 電影少女 (Den’ei Shōjo), che significa letteralmente “ragazza dello schermo” o “ragazza del video”. L’inizio del titolo si rifà all’idea dell’“elettronica dell’immagine” (電 den + 影 ei), un gioco sul concetto di videoregistrazione. Il nome della protagonista, Ai Amano (天野あい, con il cognome che suona come “cielo sereno”), contiene invece il kanji 愛 per “amore”. Questo non è un caso: la storia ruota proprio intorno al sentimento amoroso e ai suoi disastri adolescenziali. In pratica, il nome Ai è un gioco di parole: significa sia il “nome proprio” della ragazza emersa dal televisore, sia il sentimento di cui si fa portatrice. In Italia la serie è nota più volte semplicemente come Video Girl, ma il nome completo fa riferimento al fatto che la giovane Ai vive letteralmente “dentro” una videocassetta, uscendo dallo schermo per portare conforto e amore. La parola “len” di Video Girl Len è invece semplicemente il nome di un’altra ragazza-video introdotta nella seconda parte della storia: come Ai, anche Len è pensata per essere un essere programmato per l’amore.

Trama (senza spoiler)

Video Girl Ai narra la storia di Yōta Moteuchi (弄内 洋太, Moteuchi Yōta), un liceale di sedici anni riservato e goffo nei rapporti sentimentali. Il ragazzo è innamorato della compagna di classe Moemi, ma quando scopre che lei prova dei sentimenti per il suo amico Takashi, sprofonda nella malinconia. Una sera, tornando a casa scoraggiato, entra nel negozio di videotape Gokuraku Video Club (dove Gokuraku in giapponese significa Paradiso) e affitta una videocassetta intitolata “Io ti consolerò – Ai Amano”, inconsapevole che si tratta di un prodotto speciale. Uscita dal video, infatti, compare Ai Amano: una “video girl” programmata per confortare chi la guarda. A causa di un guasto del videoregistratore, però, Ai differisce dal progetto originale: ha emozioni umane e carattere vivace, non è perfettamente docile e (particolare divertente) subisce persino una riduzione del seno, rendendola più sincera e umana. Originariamente Ai dovrebbe aiutare Yota a conquistare Moemi, ma presto fra Ai e Yota nasce un sentimento reciproco. La storia procede tra equivoci comici (Ai fa avance esagerate e finisce per “disturbare” Yota nei momenti più imbarazzanti) e drammi giovanili: Yota deve fare i conti con le sue insicurezze, il tradimento dell’amico Takashi e il desiderio che Moemi prova per qualcun altro. Il “rappresentante” di Gokuraku, Rolex, compare per riportare Ai indietro dopo un periodo di noleggio finito. Ai e Yota dovranno affrontare questo ostacolo (e vari intoppi nel cuore di Yota) per decidere il loro futuro. L’atmosfera è romantica ma non melensa: c’è umorismo (molto fisico e sessualmente allusivo, tipico dei primi anni ’90), tensione adolescenziale e un senso dolceamaro di sogno irrealizzabile.

Episodi

L’anime è uscito nel 1992 come serie OAV*** (Original Video Animation), prodotta da IG Tatsunoko – allora joint venture fra lo studio Production I.G creato da Mitsuhisa Ishikawa (石川 光久, Ishikawa Mitsuhisa) e la Tatsunoko. Si tratta di 6 episodi da circa 29 minuti l’uno, realizzati con animazione tradizionale (celluloidi dipinte a mano). La regia è curata da Mizuho Nishikubo (西久保 瑞穂, Nishikubo Mizuho) e Hiroshi Watanabe (わたなべひろし, Watanabe Hiroshi), con Mitsuhisa Ishikawa tra i produttori esecutivi, per Production I.G e Masakazu Katsura stesso coinvolto nella supervisione narrativa. In Giappone gli OAV sono usciti tra marzo e agosto 1992, distribuiti da Jump Video. Per il pubblico italiano è poi arrivata una VHS nel 1994 a cura di Yamato Video (doppiaggio Promovision). L’impostazione tecnica è tipica di un anime di quegli anni: disegni semplici e puliti, caratterizzazione carina dei personaggi, colori vivaci ma con una gamma cromatica limitata (con vari momenti in cui dominano toni blu o rosa alti). Alcune scene (in particolare quelle più erotiche o “spinte”) sono rese in modo appena accennato rispetto al manga**; il risultato resta comunque gradevole. In breve, l’animazione è buona per un OAV di 30 minuti anni ’90: i movimenti sono un po’ basilari, ma lo studio ha saputo valorizzare la vicenda con un ritmo narrativo serrato e una regia capace di alternare commedia e romanticismo.

Manga one-shot

Video Girl Ai nasce come manga serializzato. Katsura pubblicò inizialmente un one-shot intitolato proprio Den’ei Shōjo su Weekly Shōnen Jump (probabilmente nel 1989). In questo racconto di prova apparivano già l’idea della ragazza uscita dal video e la dinamica di base, anche se con personaggi leggermente diversi. Il successo di quel one-shot spinse Katsura ad avviare la serie regolare Video Girl Ai, partendo nell’aprile 1989. La serializzazione durò fino al 1992 e fu raccolta in 13 volumi tankōbon in Giappone (Star Comics nei primi anni ’90 ha poi pubblicato un’edizione italiana in 17 volumi). Nel corso della storia Katsura sviluppò in modo più profondo il carattere di Ai e dell’universo di Gokuraku rispetto al one-shot originario. Alla fine del manga, dopo aver concluso la vicenda principale, Katsura diede alle stampe uno spin-off intitolato Video Girl Len: fu pubblicato brevemente nel 1992 su Weekly Jump come storia secondaria (nei volumi 14-15 giapponesi) in 2 volumi ed è ambientata poco dopo gli eventi di Ai. Anche Len Momono (桃乃恋, Momono Len) è una ragazza del video inviata a confortare un altro protagonista maschile timido, Hiromu Taguchi (田口広夢?, Taguchi Hiromu) la trama ricalca lo schema di Ai ma con toni leggermente diversi, espandendo il concetto delle “video girls”. Oltre al manga e agli OAV, Video Girl Ai ha avuto anche un’edizione in romanzo nel 1993 e due sequel televisivi (drama) giapponesi in anni recenti, ma non esistono veri film d’animazione cinematografici. Insomma, il cuore dell’opera è nel manga di Katsura e nei 6 OAV originali, con qualche appendice letteraria e spin-off parallelo.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico di Video Girl Ai è indubbiamente legato agli anni ’90: |personaggi con occhi grandi, linee pulite e un design estremamente “anime” e colorato. La protagonista Ai ha i capelli rosa carico e una divisa scolastica dai toni blu, mentre Yota e gli altri ragazzi usano uniformi giapponesi tradizionali. La produzione I.G. mostra buona cura nel character design (basato sul lavoro di Katsura, trasposto in animazione da Takayuki Goto), ma a volte la semplicità del budget si vede nei fondali piuttosto neutri o in animazioni meno fluide. Gli sfondi spesso sono abitazioni o strade di città giapponese non particolarmente dettagliate, enfatizzando soprattutto i volti e le espressioni dei personaggi. La colonna sonora suona tipica con brani strumentali pop/jazz leggeri. Nonostante qualche limitazione tecnica (il formato 4:3 classico dell’epoca, assenza di effetti digitali), la regia usa bene luci e ombre per le scene più emozionanti, come i tramonti sulla casa di Gokuraku o i momenti romantici in strada. In sintesi, l’animazione non è iper realistica, ma riesce a trasmettere il calore della storia: i tratti sono chiari, i colori vivaci, e il design generale è “manga-friendly”. Chi ama il look nostalgico degli anime anni ’90 troverà in Video Girl Ai un’elegante cartolina del periodo.

Musiche

La musica è un aspetto importante della serie che si apre con Ureshi Namida (“Lacrime di gioia”), cantata da Noriko Sakai (酒井法子, Sakai Noriko), un pezzo pop ballad dai testi emozionali, la canzone è composta da Kyōko Endō (遠藤京子, Endō Kyōko), musica di Nobuyuki Shimizu (清水信之, Shimizu Nobuyuki). Questo brano di apertura, dolce e sognante, è rimasto famoso tra i fan e cattura bene il tono romantico della serie.

Di chiusura c’è invece Ano Hi ni… (“In quel giorno”) interpretata da Maki Kimura (木村真紀, Kimura Maki, testo di Masakazu Katsura, musica di Yuki Matsuura (松浦有希, Matsuura Yuki). Anche questo ending ha un’atmosfera malinconica, perfetta per i titoli di coda: si possono vedere le sequenze animate al rallentatore mentre scorre la musica dolce di Kimura.

Per l’edizione italiana d’epoca fu realizzata una sigla alternativa: Happy Tears di Simone Rossi, pubblicata nel 2002, un pezzo eurodance allegro e decisamente diverso dallo stile originale.

In generale la colonna sonora ha altre tracce notevoli: ad esempio Glass Moon di Mayumi Sudō (須藤まゆみ, Sudō Mayumi) (una ballata che ricorre in momenti chiave)

e Ashita wa Ashita (明日は明日) di Masakazu Katsura stesso, usata nell’album OST.

Film animati OAV o OVA

Contrariamente a quanto il termine “film animati” potrebbe suggerire, Video Girl Ai non ha un lungometraggio cinematografico dedicato: la sua storia è contenuta nell’OVA del 1992. Non esistono anime movie o special televisivi aggiuntivi. Tuttavia, per completezza si può notare che nel 1992 uscì l’intera serie OAV composta dai sei episodi sopracitati.

1992 – Video Girl Ai ( 電影少女 , Den’ei Shōjo Video Girl Ai): serie OAV in 6 episodi.

Non essendoci film animati, qui si include l’OVA come unica opera d’animazione di rilievo. L’idea di considerare i sei episodi come un gruppo unico spiega perché talvolta si parli di “serie animata” piuttosto che di film vero e proprio.

Live action

La storia di Video Girl Ai è stata più volte tradotta in live action. Elenchiamo qui le uscite principali, in ordine cronologico:

1991 – Video Girl Ai ( 電影少女 , Den’ei Shōjo Video Girl Ai): film live-action giapponese diretto da Ryū Kaneda ( 金田 竜 , Kaneda Ryū). È un adattamento libero dei primi volumi del manga , con finale differente .

2018 – Denei Shōjo: Video Girl Ai 2018 ( 電映少女 -VIDEO GIRL AI-): serie TV trasmessa su TV Tokyo da gennaio ad aprile 2018 . Ambientata trent’anni dopo l’originale , segue le vicende del nipote di Yota (Sho Moteuchi) e di una nuova “Video Girl” di nome Ai (interpretata da Minami Hamabe). Il progetto ha visto Masakazu Katsura coinvolto nella sceneggiatura di alcuni episodi.

2019 – Denei Shōjo: Video Girl Mai 2019 ( 電映少女 -VIDEO GIRL MAI-): serie TV sequel andata in onda aprile-giugno 2019 su TV Tokyo. Si concentra sul personaggio di Mai Amano (Yua Shinkawa), la sorella minore di Ai apparsa nel manga, che riceve anch’essa una ragazza-video (chiamata Toro) per aiutare un altro ragazzo innamorato. Queste serie sono state progetti televisivi separati, non anime, ma espandono l’universo di Video Girl Ai nel ventunesimo secolo.

Spin-off e crossover

Oltre al già citato Video Girl Len del 1992, esistono solo uno spin-off:

1992 – Video Girl Len ( 電影少女 , Den’ei Shōjo Video Girl Len): manga spin-off di 2 volumi, che approfondisce la storia di Len Momono ( 桃乃恋 , Momono Len), altra video girl protagonista di eventi paralleli.

Raramente si parla di “crossover” di Video Girl Ai in altri anime, ma un piccolo easter egg esiste: nel film live-action del 1991 compare di sfuggita il personaggio Wingman (altro eroe creato da Katsura) come parte di un show televisivo fittizio, un simpatico omaggio del mangaka a un suo celebre eroe. Al di fuori di questo cameo, Video Girl Ai non ha crossover ufficiali con altri franchising.

Ordine cronologico

Per chi volesse seguire la saga dell’anime in ordine “temporale” dei fatti o delle uscite, una possibile sequenza è:

Manga Video Girl Ai (1989–1992): leggere prima la storia originale di Katsura, se interessati al contesto completo. Manga Video Girl Len (1992): proseguire con lo spin-off che conclude indirettamente la vicenda. Film live-action Video Girl Ai (1991): guardare il film giapponese, che rivisita i primi capitoli con finale alternativo (anche se tecnicamente uscì prima dell’OVA). Anime OVA Video Girl Ai (1992): seguire poi la serie animata di 6 episodi, che è la trasposizione fedele del manga. Serie TV Video Girl Ai 2018: infine, vedere la serie moderna ambientata nel presente, che riprende i temi originali. Serie TV Video Girl Mai 2019: completare con lo spin-off dedicato al personaggio di Mai.

In pratica, l’esperienza classica comincia con il manga/OVA degli anni ’90 e termina con i drama televisivi del 2018-19. Chi è interessato solo all’anime, può saltare il film e andare direttamente all’OVA del 1992.

Premi

Curiosamente, Video Girl Ai non ha ricevuto premi ufficiali importanti né candidature a premi mainstream. Non fece incetta di riconoscimenti come alcuni shōnen blockbuster di Jump. Tuttavia, il manga ha avuto un grande successo commerciale: è stato ristampato numerose volte e, secondo dati dell’editore, ha superato i 14 milioni di copie vendute nel mondo (dato aggiornato al 2018). Nelle classifiche giovanili giapponesi dell’epoca figura spesso tra i titoli di punta di Weekly Jump. È divenuto un classico di culto per gli amanti del romance manga. Anche gli OAV hanno avuto buona notorietà tra i fan di anime: in Italia è noto per essere uno dei pochi titoli “adulti” trasmessi in VHS nei primi anni ’90.

Videogiochi

Non ci sono veri videogiochi ufficiali basati su Video Girl Ai. A differenza di molti franchise di successo, non è stato adattato su console o computer. Non risulta alcun titolo dedicato (né per Super Nintendo, né per Playstation o dispositivi mobili). Eventualmente, personaggi come Ai o Moemi compaiono come guest in qualche gioco crossover di Katsura o in raccolte di quiz anime, ma non esiste un videogioco a sé stante. In sintesi: nessun videogioco principale di Video Girl Ai è mai stato pubblicato.

Censura italiana

In Italia la versione animata OAV di Video Girl Ai è stata distribuita direttamente in VHS (e poi DVD) nel 1994 da Yamato Video, senza passare per la TV. Il doppiaggio italiano (curato da Promovision) mantenne il tono adulto e le battute spinte di Ai, ma alcune espressioni furono “smussate” per la sensibilità del pubblico. Ad esempio le allusioni sessuali di Ai con Yota divennero appena accennate, e certe scene di eccessiva commedia erotica furono leggermente tagliate o ridoppiate con eufemismi. In pratica, la censura italiana attenuò solo i dettagli più espliciti; la storia rimane sostanzialmente integra. Oltre all’adattamento audio, furono aggiunte sigle italiane su licenza (come detto, Happy Tears di Simone Rossi). Non risultano invece versioni televisive trasmesse nei palinsesti generalisti, la serie era considerato troppo “matura” e veniva recuperata solo in home video o in festival di anime.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Video Girl Ai è piuttosto singolare e non ha molti “ospiti” in altre opere, tuttavia alcune sue influenze si possono notare in anime successivi. Ad esempio, il tema della ragazza-digitale con personalità emerge anche in Chobits (2002) di CLAMP, pure se con toni molto diversi – molti fan vedono Chobits come ideale erede moderno di Video Girl Ai. Non esistono vere e proprie citazioni satiriche dirette ad altri autori, ma si possono rintracciare omaggi sottili:

2018, Masakazu Katsura – Nel drama Denei Shōjo: Video Girl Ai, il suo stesso creatore appare dietro le quinte di un episodio come supervisore creativo, un divertente “easter egg” per i fan.

2019, Katsura e registi TV – La nuova serie Video Girl Mai richiama nei titoli le scritte in stile “ 電映少女 ” proprio come nei vecchi poster e manga originali, omaggiando il design classico.

In generale viene spesso citato in convegni anime o recensioni come uno dei prototipi del genere “ragazza virtuale innamorata” e ha ispirato innumerevoli fanart e cosplay. Alcuni personaggi di anime successivi, come alcune androidi innamorate, sembrano un tributo spirituale alla personalità di Ai. Tuttavia non vi sono croci significative registrate in opere specifiche di altri autori.

Autori influenzati da Video Girl Ai

Non risultano autori o opere direttamente influenzati dall’anime. Pur essendo una serie popolare all’inizio degli anni ’90, il suo impatto culturale è rimasto circoscritto al genere romantico-giovanile giapponese, senza generare una vera corrente o scuola stilistica riconoscibile.

Curiosità

Origini casuali da liceale. Katsura iniziò a disegnare manga solo per partecipare a un concorso e guadagnare soldi per comprarsi uno stereo — vinse , e da lì iniziò la carriera.

Supereroi nel DNA. Katsura è un grande appassionato di fumetti americani e di Batman : nei suoi manga, incluso Video Girl Ai , compaiono spesso pose e inquadrature ispirate al linguaggio dei supereroi.

L’opera del cuore. In più interviste Katsura ha dichiarato che Video Girl Ai è la sua opera più amata perché lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Genere ibrido. Pur pubblicato su una rivista shōnen**** , la critica lo riconosce come una storia di formazione romantica più complessa , a metà tra dramma sentimentale e commedia fantascientifica.

Pur pubblicato su una , la lo riconosce come una , a metà tra Estetica curatissima. Katsura è noto per la precisione nei retini e per la cura nei vestiti femminili — in Video Girl Ai l’abbigliamento di Ai e Moemi diventa un elemento narrativo e iconico.

è noto per la e per la cura nei — in diventa un Musiche con voce dell’autore. Katsura stesso ha cantato alcune tracce della colonna sonora ufficiale dell’OVA, come “Tomorrow is Tomorrow” e “Unseen Dream”.

stesso ha cantato alcune tracce della colonna Diffusione internazionale rapida. È uno dei primi manga sentimentali di Jump a essere tradotto in inglese da VIZ Media negli anni ’90 , portando Katsura al pubblico occidentale.

È uno dei a essere , portando al Rivalutazione critica. Oggi Video Girl Ai è considerato un “ponte” tra gli anni ’80 di Lamù (うる星やつら, Urusei yatsura) e i ’90 di Love Hina (ラブひな, Rabu Hina): introduce per la prima volta la “ragazza virtuale sentimentale”, una sorta di intelligenza artificiale, antesignana di molti cliché moderni.

Conclusione

Dopo oltre trent’anni dalla sua prima apparizione, Video Girl Ai rimane un titolo iconico del fumetto e dell’animazione giapponese sentimentale. La sua miscela unica di commedia romantica, fantascienza leggera e temi adolescenziali profondi l’ha resa amatissima dai fan storici e ne ha suscitato di nuovi grazie alle recenti produzioni televisive. Lo studio Production I.G., allora emergente, diede vita a un’opera semplice ma innovativa per il suo tempo, aiutando Video Girl Ai a resistere alla prova del tempo. Altri autori di manga e anime hanno probabilmente tratto ispirazione dallo spirito della serie, che promuove un messaggio di speranza anche nei cuori spezzati dei protagonisti. Per tutti questi motivi, Video Girl Ai continua a essere riletta e rivista con entusiasmo: una vera “ragazza del video” che, come il titolo suggerisce, continua a trasmettere emozione attraverso lo schermo, a beneficio di chiunque resti disposto ad ascoltarla con il cuore.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarla o noleggiarla.

Buona visione



*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

****Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

***OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.