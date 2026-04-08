Videoconferenza Meloni su frana Molise: verifiche su ripristino viabilità

Roma, 8 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente la difficile situazione creata dalla frana in Molise che ha interrotto l’autostrada A14, la statale 16 e la linea ferroviaria adriatica. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi.

Meloni, che ieri sera ha contattato telefonicamente il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, oggi – si sottolinea – ha tenuto una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato i ministri delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e della Difesa, Guido Crosetto, il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sono in corso le verifiche tecniche sulla frana a Petacciato, necessarie per acquisire le informazioni e valutare gli interventi volti al ripristino della viabilità.