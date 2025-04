Videogame, arriva la Nintendo Switch 2: più grande e più social

Milano, 2 apr. (askanews) – La nuova Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno, come annunciato dal colosso dei videogame giapponese in un evento in diretta in cui ha svelato i dettagli della nuova generazione di Switch, la cui prima versione aveva debuttato nel 2017.

Una console ripensata dopo 8 anni nel segno della condivisione e della versatilità d’uso: fra le novità la funzione GameChat, a cui si accede tramite il nuovo tasto “c” e permette di far diventare l’esperienza di gioco ancora più collaborativa. Accedendo al menù GameChat si può parlare con gli amici mentre si gioca, anche a titoli diversi, è possibile condividere lo schermo e non solo: collegando la nuova Nintendo Switch 2 Camera, o una telecamera con usb-c, il giocatore appare sullo schermo e può video-chattare con gli altri. La funziona, dotata di parental control, è disponibile per chi ha l’abbonamento a Nintendo Switch Online, ma è in prova gratuita fino al 31 marzo 2026.

Dal punto di vista dell’hardware, lo schermo diventa più grande e passa a 7.9 pollici, supporta fino a 120 fps e l’hdr . Ci sono 2 porte usb c e la memoria interna passa da 32 a 256 gb. Novità anche per i Joy Con 2: tasti più grandi, una connessione tramite magneti e la possibilità di trasformarli in mouse, funzione che arricchisce il gameplay con nuove modalità di gioco.

Nintendo si appresta ovviamente a lanciare anche una nuova tornata di giochi per la Switch 2, oltre 50, il primo in esclusiva per la nuova console sarà “Mario Kart World”, ma in arrivo c’è anche un nuovo “Donkey Kong Bananza”. Fra i titoli che avranno un upgrade per la nuova versione, “Super Mario party Jamboree” e “The legend of Zelda”. Annunciate anche tante collaborazioni con l’arrivo su Nintendo Switch 2 di Elden Ring (Tarnished edition) e Hades II.

Svelato in anteprima anche il tanto atteso nuovo titolo di FromSoftware “Duskbloods” che uscirà nel 2026 e sarà disponibile solo per Nintendo Switch 2.