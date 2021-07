Videogiochi: 2,1 mld mercato 2020, nasce primo programma 4.0 italiano per startup (2)

(Adnkronos) – “Con questa esperienza ci aspettiamo di consolidare la nostra presenza a livello europeo in ambiti caratterizzati da elevati tassi di sviluppo, consolidando dunque la mission di Ogr come hub per l’accelerazione e l’innovazione d’impresa al servizio del Paese” spiega Lapucci. Il manager evidenzia ancora che “il percorso, che si aggiunge agli altri sette programmi di innovazione già attivi presso Ogr Tech, rafforza ulteriormente la partnership con Microsoft e con la torinese 34BigThings, con l’obiettivo di valorizzare e attrarre talenti in città, coltivandone la cultura imprenditoriale e creando collaborazioni con altri attori di rilievo a livello globale”.