Vienna Cammarota confermata coordinatrice di Aigae Campania e consigliere nazionale

Vienna Cammarota è confermata coordinatrice dell’Aigae Campania, l’associazione che riunisce le guide ambientali ed escursionistiche. La Cammarota, inoltre, ottiene anche la conferma come membro del consiglio nazionale dell’associazione di categoria, alla cui presidenza è eletto Filippo Camerlenghi. Cammarota, 68 anni, è conosciuta per aver ripercorso, ovviamente a piedi, lo storico viaggio dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe. Partita il 28 agosto scorso da Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, la guida campana è poi entrata in Italia ed ha attraversato lo Stivale facendo tappa nei luoghi visitati da Goethe (tra questi Bolzano, Rovereto, Vicenza, Venezia, Ferrara, Bologna, Perugia, Roma) fino a giungere in Campania e precisamente a Paestum (Salerno).