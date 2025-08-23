Vietnam, Alessandra Tognonato nuovo console generale a Ho Chi Min City

Ha assunto ufficialmente oggi il suo incarico la nuova Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, Alessandra Tognonato, che ha presentato le Lettere Patenti e ricevuto l’Exequatur dal Governo vietnamita.

Laureata in Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università di Trieste nel 1999, Tognonato ha intrapreso la carriera diplomatica come Segretaria di legazione in prova, dopo aver frequentato il corso di formazione professionale dell’Istituto Diplomatico. Confermata nel 2002, ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità.

Nel 2004 si è trasferita al Consolato Generale a Buenos Aires come Vice Console, diventando Console l’anno successivo. Nel 2007 ha assunto il ruolo di Prima Segretaria all’Ambasciata d’Italia a Berlino, dove nel 2012 è stata promossa Consigliere di legazione.

Dal 2015 al 2018 ha prestato servizio al Cairo, prima di tornare nuovamente a Berlino come Consigliere. Nel 2020 è stata nominata Consigliere di ambasciata e, dal 2022, ha lavorato a Roma alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese.

Con la nomina a Console Generale a Ho Chi Minh City, Alessandra Tognonato porta in Vietnam una solida esperienza diplomatica maturata tra Europa, America Latina, Nord Africa e Ministero degli Esteri, rafforzando ulteriormente la presenza e le relazioni italiane nella regione del Sud-Est asiatico.