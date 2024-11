Vietnam, diplomazia in campo per la Settimana della Cucina Italiana

L’Ambasciata d’Italia in Vietnam presenta la 9ª Settimana della Cucina Italiana in Vietnam. Lanciata nel 2016 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Settimana della Cucina Italiana è un’iniziativa promozionale annuale che si svolge nel mondo per celebrare l’essenza del patrimonio culinario italiano, mettendo in risalto i suoi valori, sapori e significati culturali. Il tema di quest’anno è “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione” e si focalizza sulla Dieta Mediterranea come modello di alimentazione sana e sostenibile.

La Settimana della Cucina Italiana sarà celebrata quest’anno ad Hanoi con diverse iniziative, che stimolino sinergie tra le culture culinarie di Italia e Vietnam attraverso workshop, degustazioni, mostre artistiche e festival gastronomici. Il programma della 9ª Settimana della Cucina Italiana ad Hanoi includerà:

– “Taste of Italy 2024”, fiera dedicata ai prodotti enogastronomici italiani e organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con la catena distributiva MM Megamarket – Luogo: MM Mega Market Thang Long, 263 Pham Van Dong, Hanoi – 15 novembre ore 09:00.

– “Authentic Italian Food”, evento promozionale organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) e dedicato alle produzioni casearie del Consorzio del Pecorino Toscano – Luogo: Casa Italia, 18 Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hanoi – 19 novembre ore 09:30.

– “The cold chain: from Italy to Vietnam”, workshop sulle tecnologie della catena del freddo e il loro potenziale di sviluppo in Vietnam, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana dei Tecnici della Catena del Freddo e la “Vietnam Society of Refrigeration and Air-Conditioning Engineers” (VISRAE) – Luogo: Casa Italia – 20 novembre ore 15:00.

– “Dall’arancina al Bun Cha. Viaggio tra Italia e Vietnam”, festival di promozione enogastronomica dedicato al cibo da strada quale tradizione comune alle culture culinarie di Italia e Vietnam -Luogo: Casa Italia – 23-24 novembre dalle 10:00 alle 21:00.

– “Scent of Italy. Il tartufo”, mostra artistica multi-sensoriale dedicata alla tradizione del tartufo italiano e ai suoi usi in cucina – Luogo: Casa Italia, 26 novembre – 8 dicembre dalle 10:00 alle 18:00.

– “Casa Italia Wine Festival 2024”, festival di degustazione dei vini italiani organizzato da ICHAM – Luogo: Casa Italia – 30 novembre dalle 10:00 alle 22:00.

– “Enhancing organic agriculture and agroecology in Vietnam”, policy dialogue sullo sviluppo dell’agricoltura biologica in Vietnam organizzato in collaborazione con la missione FAO in Vietnam – Luogo: TBD – 5 dicembre ore 08:30.

Ulteriori informazioni nei prossimi giorni sui canali social dell’Ambasciata