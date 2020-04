Nonostante il blocco delle attività a causa del Coronavirus, sono molti i ristoranti italiani e le aziende B&B (almeno più di venti) che in Vietnam continuano a lavorare in modo conforme alle regole di quarantena e offrendo consegna e asporto di autentica cucina e prodotti italiani perché – come spiegano dal Vietnam – “il gusto italiano non va in quarantena!”.