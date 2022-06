Vietnam, incontro a Ho Chi Minh City: siglati accordi con aziende farmaceutiche italiane

Numerosi contratti commerciali che potrebbero portare nuovi farmaci italiani in gran parte del Sud est asiatico. Questo il risultato principale della due giorni di “Pharmaceuticals Made in Italy”, che si è da poco conclusa a Ho Chi Minh City, alla quale hanno preso parte anche il sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano e l’ambasciatore d’Italia ad Hanoi, Antonio Alessandro.

La Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) e il Consorzio Medexport Italia, organizzatori dell’evento, sottolineano il “successo dell’iniziativa” alla quale hanno partecipato 9 aziende italiane e 33 operatori dal Vietnam, oltre a quelli di altri paesi dell’area come India, Cambogia e Filippine. Durante la manifestazione, le aziende si sono incontrate direttamente tra loro e hanno preso accordi con l’obiettivo di “favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti commerciali” tra le realtà farmaceutiche dei diversi Paesi.

Nell’ambito dell’incontro, il Consorzio Medexport Italia ha presentato alle varie aziende tutte le modalità necessarie per registrare farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in Vietnam. E le aziende partecipanti, spiega Alfonso Sciotti, direttore generale di Medexport, hanno espresso “grande soddisfazione per la qualità degli incontri e per i risultati dell’iniziativa da un punto di vista commerciale”.

Il segretario generale di ICHAM e Sciotti ringraziano il sottosegretario Di Stefano, l’ambasciatore italiano e il console generale d’Italia a Ho Chi Minh City, Enrico Padula, “per la partecipazione e la promozione dell’iniziativa”.