Vietnam-Italia, celebrati a Napoli i 50 anni di amicizia. De Luca e Manfredi incontrano l’ambasciatore Duong Hai Hung

Oltre 60 ospiti hanno partecipato martedì 30 gennaio al “Bridging Vietnam – Napoli Forum: Economy and Culture”, un evento celebrativo in occasione dei cinquant’anni di amicizia e partenariato tra Italia e Vietnam, presso il Grand Hotel Santa Lucia di Napoli.

L’incontro è stato aperto dall’Ambasciatore del Vietnam Duong Hai Hung, che è stato in visita a Napoli in questi giorni incontrando le principali autorità, tra cui il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Promotore dell’evento il Console Onorario del Vietnam a Napoli Silvio Vecchione, al suo quinto anno di mandato, che ha ribadito come gli ottimi rapporti tra i due Paesi favoriscono un interesse sempre maggiore di aziende Campane intenzionate ad internazionalizzare ed aprirsi ad un mercato in forte crescita e sviluppo.

L’assessora della Regione Campana Valeria Fascione ha ribadito l’interesse del Presidente De Luca per l’apertura strategica della regione Campania verso nuovi mercati, in particolare in Vietnam.

La vicesindaca del Comune di Napoli Laura Lieto ha posto l’accento su alcune similitudini socioculturali con i napoletani, tra le quali la passione per il caffè, di cui il Vietnam è primo esportatore mondiale.

Pietro Masina, docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, ha messo in evidenza gli aspetti macroeconomici e di sviluppo del Vietnam considerato la nuova tigre asiatica, capace di dialogare con tutte le potenze economiche mondiali, Usa, Cina, Russia ed Ue.

Tra gli altri interventi, particolare interesse ha suscitato quello di Maria Gioia Zanardi, della Tinexta Group, società di consulenza specializzata anche in progetti di internazionalizzazione di impresa che ha illustrato le molteplici occasioni di bandi e finanziamenti agevolati per i mercati asiatici.

Con la moderazione degli interventi a cura di Maily Anna Maria Nguyen, Presidente della fondazione Italia Vietnam, si sono avvicendati gli interventi dell’Avvocato Veronica Gianola, sulla proprietà intellettuale e la registrazione di marchi e brevetti in Vietnam, di Fulvio Albano, Presidente dell’Asia Council, e Marius Camber, organizzatore del primo Forum sullo sport avvenuto ad Hanoi nel 2022.

Gli ospiti dell’evento hanno potuto ammirare la mostra fotografica di una serie di scatti sul Vietnam “FRAGMENTS” realizzata da Piero Corvo, oltre a degustare il Coral Nem, un piatto ideato dagli chef del Grand Hotel Santa Lucia in collaborazione con l’Associazione Italy Loves Vietnam per celebrare i primi 50 anni di relazioni tra i due Paesi.