Vietri sul Mare, concorso internazionale di ceramica: in arrivo il bando

Sono state rivelate nel corso della conferenza stampa, tenutasi nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, le modalità di partecipazione al Concorso Internazionale “Viaggio attraverso la Ceramica”, l’evento che celebra l’antica tradizione ceramica vietrese e che apre le porte agli artisti internazionali.

L’edizione 2025, fortemente voluta dal sindaco di Comune di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e dall’assessore alla ceramica Daniele Benincasa, si svolgerà dal 4 al 6 dicembre 2025 e sarà curata da Rita Raimondi ed avrà come tema principale “I Colori del Buio”, inteso non come assenza di luce, ma come spazio riflessivo e generativo, in cui la materia prende voce e si trasforma in gesto, consapevolezza e visione.

Il bando prevede la partecipazione di opere realizzate con qualsiasi tecnica ceramica. Esse dovranno includere una spiegazione che le colleghi al tema del concorso. Ogni artista potrà presentare un massimo di due opere, di cui solo una sarà selezionata dalla commissione tecnica. Le installazioni non dovranno superare le dimensioni di 80x80x50 cm. e gli artisti dovranno dichiarare che le opere sono di loro esclusiva proprietà, non hanno partecipato ad altri concorsi e non sono state pubblicate su social media, riviste o giornali.

Quattro le categorie previste: Categoria Artisti Internazionali, con 5 artisti provenienti da paesi esteri; Categoria Artisti Nazionali, con 8 artisti attivi sul territorio italiano; Categoria Artisti del Territorio, con 12 artisti con sede di produzione situata nel Comune di Vietri sul Mare, incluse le frazioni e il capoluogo; Categoria Giovani, con 10 artisti di età compresa tra i 18 e i 32 anni, selezionati per promuovere i talenti emergenti.

Anche i premi saranno 4: Premio alla carriera, assegnato all’artista che ha dato un contributo eccezionale al mondo dell’arte ceramica, su decisione del curatore; Premio unico internazionale, con premio del valore di € 4.000,00 attribuito all’opera selezionata dalla commissione esaminatrice; Menzione speciale, conferita a un’opera scelta tra quelle di 12 artisti del territorio, per riconoscere l’impegno e la creatività degli artisti locali nel valorizzare le tradizioni ceramiche del luogo; Premio unico giovani, con il vincitore che riceverà uno spazio espositivo gratuito e supporto organizzativo per realizzare una mostra personale, prevista nel 2026. Questa opportunità offre una piattaforma straordinaria per ottenere visibilità, farsi conoscere dal pubblico e attirare l’attenzione degli esperti del settore, favorendo la crescita artistica del giovane talento. Tutti i premi sono da intendersi al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge.

Tutti dettagli e le modalità di partecipazione all’edizione 2025 del Concorso Internazionale “Viaggio attraverso la Ceramica” saranno reperibili nel bando presto online sul sito web del Comune di Vietri sul Mare. “Siamo felici di aver ripristinato un appuntamento così importante per il territorio e non solo. Con “Viaggio attraverso la ceramica” restiamo vigili ed attenti alla tradizione ma non siano contrari al progresso ed all’evoluzione delle tecniche ceramiche – ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone – Inoltre affrontiamo, in una particolare e suggestiva chiave artistica, temi importanti del nostro tempo”. Per l’assessore alla ceramica ed alla cultura Daniele Benincasa, “siamo alla costante ricerca di nuove forme artistiche che conducano la ceramica verso un ruolo ancora più importante nel mondo dell’arte. Grazie alle capacità ed alla sensibilità artistica della curatrice dell’evento, la vietrese Rita Raimondi, confidiamo di realizzare quel salto di qualità che manca da un bel po’».

Sempre vicina alla realtà artigiana vietrese è la Cna Salerno che anche in questa circostanza ha voluto manifestare la sua vicinanza all’iniziativa. «Siamo da sempre al fianco dei ceramisti vietresi, ultimamente anche nella lunga trafila con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il riconoscimento del marchio Igp – ha sostenuto il neo presidente della Cna Campania Lucio Ronca – sul campo artistico Vietri sul Mare esprime da sempre uno stile inconfondibile, riconosciuto ed apprezzato il tutto il mondo. Con “Viaggio attraverso la ceramica” ci avviamo in una dimensione ancora più importante”.

La curatrice dell’evento Rita Raimondi, nel presentare anche il suo entourage (Franco Raimondi, Elisabetta D’Arienzo e Gianluca Tesauro), ha ribadito il senso del tema dell’edizione 2025: “I Colori del Buio”. «Rappresentano emozioni contrastanti: tormento e paura che si trasformano in un’aspirazione alla redenzione dalle afflizioni del nostro tempo dove l’arte si erge come baluardo di pace, mentre la guerra resta un amaro retaggio dell’umanità. – ha precisato la Raimondi – Ogni creazione racchiude la promessa di una fratellanza quasi dimenticata, un richiamo alla convivenza pacifica tra popoli, un’immagine o una forma che cela un messaggio profondo dove l’artista diventa portavoce di speranza attraverso opere dove i colori vibranti simboleggiano la rinascita e i toni cupi il dolore. Ogni pennellata o forma racconta storie silenziose e rivela l’essenza della vera arte: quella che invoca giustizia sociale ed esprime sentimenti contrastanti tanto forti quanto la bellezza della vita stessa. “I Colori del Buio” dominano il linguaggio visivo, narrano momenti complessi e riflettono uno spirito resiliente che cerca la luce anche nell’oscurità più fitta. L’edizione 2025 di “Viaggio attraverso la Ceramica” si presenta come un forte messaggio di amore e speranza tra i popoli: attraverso le creazioni, i visitatori avranno un momento di riflessione sul ruolo cruciale dell’arte nell’attuale contesto globale. Ogni opera racconterà un sogno comune, non solo come riflesso del proprio essere interiore, ma come strumento visivo e principalmente materiale.