Vigili, a Napoli via al bando per le posizioni di comandante e vice

Il posto di comandante della Polizia municipale di Napoli finisce a bando. A rivelarlo è il giornalista del Mattino Valerio Esca, il quale ha scoperto che “nel concorsone di Comune e Città metropolitana, tra i 1394 profili ricercati (1195 per il Municipio e 199 per la Città metropolitana) spuntano due posizioni da dirigente nell’area Sicurezza e Vigilanza”. “Qualcuno – osserva il giornalista – potrebbe ipotizzare che non riguardi il ruolo di Ciro Esposito, ma di fatto così non è: l’unico dirigente di quella specifica area a Palazzo San Giacomo è il comandante dei caschi bianchi. Un fulmine a ciel sereno per Esposito, che guida i vigili di Napoli dal 2014. Riconfermato per tre anni dal sindaco Gaetano Manfredi lo scorso 31 dicembre, attraverso una selezione di evidenza pubblica”. “Il primo campanello d’allarme – scrive Esca – è scattato durante la commissione Polizia locale e legalità del 2 agosto, quando è stato anticipato dal Comune «che le posizioni di comandante e vicecomandante» sarebbero finite a bando. In realtà il ruolo di vice nel corpo di Polizia municipale di Napoli non esiste, non è nemmeno previsto nel regolamento. Nulla impedisce però all’amministrazione di modificarlo e creare una figura ad hoc”.