Vigili del Fuoco, 165 milioni in Bilancio: festa ad Avellino il 24 dicembre

Il Conapo ha organizzato per martedì 24 dicembre 2019 dalle ore 10 alle ore 12,30 presso l` Hotel de la Ville in via Palatucci n. 20 ad Avellino un ricevimento per festeggiare la conquista sindacale dei 165 milioni di euro inseriti nella legge di bilancio per i Vigili del Fuoco, al fine di sanare le ingiuste disparità di trattamento retributivo e previdenziale da decenni esistenti rispetto agli altri Corpi. Sono state invitate tutte le autorità politiche e amministrative e tutti i Vigili del Fuoco. Il Ministro degli Affari Esteri e Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la sua presenza, unitamente al Sottosegretario all` Interno Carlo Sibilia. “Auspichiamo la partecipazione di tutti i politici per parlare delle necessità dei Vigili del Fuoco che di riflesso sono anche la sicurezza e il soccorso degli italiani”. Lo rende noto il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco chiarendo che “sarà anche l` occasione per fare il punto su quanto è stato fatto ma anche per porre gli obiettivi per il 2020 riguardanti i Vigili del Fuoco e per fare i migliori auguri di Buon Natale a tutti i servitori dello Stato.