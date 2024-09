Vigili del Fuoco, a Pianura cerimonia di commemorazione in ricordo del Capo Squadra Giovanni Taurisano

Si è tenuta presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pianura la Cerimonia di commemorazione in onore del Capo Squadra Giovanni Taurisano. Un appuntamento annuale che ha visto la partecipazione di decorati al valor civile, colleghi, amici e istituzioni, riunitisi per ricordare un uomo che ha rappresentato un esempio di dedizione e spirito di sacrificio.

Ciro Vitale, segretario dell’associazione Nastro Tricolore di Napoli e decorato al valor civile per il suo impegno nel servizio alla comunità, ha aperto la cerimonia con un discorso emozionante e ricco di riflessioni. Con profonda sensibilità e rispetto, ha ripercorso la vita straordinaria di Giovanni Taurisano, evidenziandone non solo i successi professionali, ma anche i valori umani che hanno contraddistinto il suo operato. Vitale ha saputo cogliere l’essenza della dedizione e del sacrificio di Taurisano, tratteggiando un ritratto vivido di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella società, ispirando generazioni con il suo esempio. Il Capo Squadra ricevette il suo primo encomio il 16 agosto 1915 per lo spegnimento del cantiere “Ilva” a Napoli. Figlio di una stirpe di pompieri, Taurisano è stato un modello per il Corpo, con una carriera costellata da ben 92 encomi e 2 medaglie d’argento.

Uno degli episodi più significativi della sua vita si verificò nel 1941, quando, mentre festeggiava con la famiglia la promozione a Maresciallo, fu richiamato in servizio per un incendio al pastificio “Carditello”. Durante l’intervento, l’edificio crollò, lasciandolo intrappolato sotto le macerie. Dopo sei giorni di ricerche, Giovanni fu trovato vivo, ma le ferite lo costrinsero a lasciare il servizio nel 1943. Nonostante ciò, il suo nome è rimasto legato alla storia del Corpo, continuando a ispirare generazioni di pompieri.

Taurisano morì il 13 settembre 1967 e, per i suoi meriti, fu sepolto nel Quadrato degli uomini illustri del Cimitero di Poggioreale a Napoli. Anche il comune di Fiumicino gli ha reso omaggio intitolandogli una strada nella località di Isola Sacra.

Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato il C.R Andrea Gentile, responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pianura, si è fatto promotore con grande determinazione di questa importante cerimonia, volendo coinvolgere tutti i decorati in un momento di profondo significato. Con sincero orgoglio e visibile commozione, ha voluto rendere omaggio a un uomo che, con il suo impegno costante, ha incarnato i più alti valori di dedizione, spirito di sacrificio e senso del dovere. Un esempio luminoso per tutta la comunità, che continua a ispirare e a ricordare l’importanza del servizio verso il prossimo, valori che sono alla base della missione quotidiana dei Vigili del Fuoco. numerose autorità e associazioni, tra cui il Presidente della Municipalità, Andrea Saggiomo, che ha sottolineato l’importanza della presenza di un presidio dei Vigili del Fuoco sul territorio di Pianura e Soccavo. Saggiomo ha ricordato come Taurisano abbia sacrificato la propria vita per salvare quella degli altri, un esempio di dedizione e coraggio per la comunità.

Durante la commemorazione, si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Capo Squadra Antonio Ciccorelli, morto eroicamente nel tentativo di salvare due donne. Questo gesto ha ricordato a tutti i presenti il sacrificio quotidiano dei Vigili del Fuoco, che mettono a rischio la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini.

Roberto Cantagallo, responsabile della sezione tricolore dei Vigili del Fuoco decorati al valor civile di Napoli, ha espresso il suo orgoglio per aver partecipato alla cerimonia, definendo Giovanni Taurisano un vero eroe e punto di riferimento. Cantagallo ha voluto sottolineare il valore dell’impegno quotidiano dei pompieri, un lavoro che richiede coraggio, dedizione e spirito di sacrificio.

La cerimonia si è conclusa con una celebrazione religiosa presieduta da Padre Arun, Vocazionista, che ha offerto una toccante omelia e una benedizione finale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti, tra cui il Cavaliere Luigi Taurisano Gran Ufficiale al Merito Gonfaloniere Nazionale dei Nastri Tricolore pluridecorato al valor civile, per la sua presenza e il suo continuo supporto alla causa.

