Vigili del fuoco, festa alla Reggia di Caserta

Una location unica e suggestiva, piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta, ha fatto da cornice alla prima edizione della festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del comandante dei vigili del Fuoco di Caserta Maria Angelina D’Agostino, di autorità civili e militari, scolaresche. Nella prima fase della cerimonia, svoltasi davanti alla facciata principale della Reggia, la cerimonia dell’alzabandiera con l’omaggio al Tricolore, quindi tutti si sono spostati nella sala “Terra di Lavoro” della Reggia di Caserta, dove sono stati proiettati tre video – il primo storico ha raccontato il percorso fatto dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco fino ai giorni nostri, il secondo ha divulgato gli obiettivi raggiunti dal Comando di Caserta nell’anno 2025, ed infine il terzo è stato un video emozionale durante il quale sono state proiettate immagini che raccontano non solo interventi e operazioni, ma soprattutto il volto umano di chi ogni giorno sceglie di esserci. È stata poi effettuata la cerimonia di consegna delle Benemerenze e delle Croci di Anzianità al personale in servizio e in quiescenza a 22 tra personale collocato a riposo, vigili volontari, vigili del fuoco coordinatori e ispettori logistici-gestionali. Nella piazza Carlo di Borbone sono stati, poi, allestiti numerosi stand dove sono state effettuate attività dimostrative delle varie specializzazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, come l’Nbcr – Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico, il Nia – Nucleo Investigativo Antincendi -, la Pompieropoli per le scolaresche intervenute, il settore Usar- Urban Search and Rescue -, la Tenda Community dell’MSL – Modulo di Supporto Logistico – usato per le emergenze e le calamità, la mostra dei modellini degli automezzi vigili del fuoco.