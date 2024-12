A Villa Campolieto arriva il duo “Accor(d)iamoci” con Claudia Megré per “Wine spot”

Domani, sabato 7 dicembre, a partire dalle 18, a Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano – Napoli) debutta “Wine Spot”, il primo di una serie di eventi che vedrà la musica intrecciarsi con i profumi dei migliori vini italiani dando vita a una vera e propria esperienza sensoriale.

Ospite della serata, dopo le 21.30, sarà il duo acustico “Accor(d)iamoci”, composto dalla cantautrice napoletana Claudia Megrè (chitarra acustica e voce) e Carlo Lomanto (chitarra elettrica e loop station). Ad aprire e a chiudere le danze sarà il dj Roberto Funaro che da sempre si distingue per i suoi dj set che riescono a coniugare lo spirito street dell’hip hop con le raffinatezze house, gli influssi jazz e i ritmi digitali in una perfetta sintesi della migliore musica da club in circolazione.

All’evento saranno presenti 25 cantine e 60 etichette di vini e le degustazioni saranno possibili dalle ore 18.00 alle 24.00. I partecipanti saranno trasportati in un viaggio attraverso i sensi per riconoscere le caratteristiche che differenziano i vini che provenienti dalle zone vulcaniche italiane di Ischia, Vesuvio, Tuscia, Etna, Campi Flegrei, Soave, Vulture. Il prossimo evento, dedicato alle bollicine, si terrà, sempre a Villa Campolieto, il 28 dicembre 2024 e vedrà esibirsi altri ospiti del mondo della musica.

Dropeventi.it e Vitigno Italia, due eccellenze nel panorama degli eventi e dell’enologia, uniscono le forze per dare vita al progetto ambizioso di trasformare i luoghi della cultura in palcoscenici di esperienze multisensoriali uniche. La partnership, destinata a riscrivere le regole della fruizione culturale, nasce nel cuore del Miglio d’Oro, dove i fasti del Grand Tour settecentesco rivivono tra le mura di ville maestose.

Ingresso: 30€ comprensivo di 4 calici di vino