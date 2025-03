Villa Campolieto si illumina con Wine Spot: un viaggio sensoriale tra i vini del Sud Italia

Sabato 22 Marzo dalle 18 all’una, Villa Campolieto ad Ercolano, una delle gemme architettoniche del Vesuviano, si prepara ad accogliere la seconda edizione di Wine Spot, l’evento esclusivo ideato da Drop Eventi in collaborazione con Vitigno Italia e la Fondazione delle Ville Vesuviane. Nel corso della serata gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza unica dedicata ai vini iconici del regno delle Due Sicilie, provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Ponza, Sicilia e Campania. Wine Spot offrirà una straordinaria degustazione d’eccellenza, presentando le migliori etichette del Sud Italia in un contesto storico affascinante, arricchito da un corner food curato da Tavernetta Colauri. Inoltre, i partecipanti potranno esplorare gli spazi storici della villa progettata da Vanvitelli, vivendo un’esperienza sensoriale senza pari. L’atmosfera sarà ulteriormente valorizzata da giochi di luci e proiezioni architetturali, mentre un’esclusiva degustazione al buio nelle antiche stalle promette di stupire anche i palati più esperti. A rendere la serata ancora più speciale, ci sarà il live acustico dei Vox Inside, che reinterpretano i successi pop in chiave jazz & blues.Un’occasione imperdibile per vivere il connubio tra cultura, storia e gusto in una delle location più affascinanti del nostro territorio.