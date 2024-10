Villa Domi, riparte la stagione dei grandi eventi.

Riparte, con l’arrivo dell’autunno, la stagione dei grandi eventi a Villa Domi fra i “Concerti a lume di candela”, la rassegna artistico letteraria “Aperitivo d’autore” con scrittori d’eccezione, la festa per i trent’anni della Asl Napoli 1, i concorsi di bellezza “Miss sotto l’albero” in programma nel periodo natalizio, le iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione in campo sociale, e ancora gli eventi culturali, primo fra tutti un appuntamento d’eccezione in via di definizione con il Direttore dei programmi di intrattenimento Rai del Daytime Angelo Mellone per la presentazione del suo libro “Prima che ti svegli” e del suo spettacolo teatrale musicale “In fin dei conti. Capitoli di una messinscena”.

Nella suggestiva dimora del ‘700 di Salita Scudillo a Napoli, lunedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è previsto un importante evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere con testimonianze di donne vittima di violenza e l’intervento di magistrati, avvocati, esperti del settore e docenti universitari. L’iniziativa è organizzata da Mariagrazia Santosuosso, componente del comitato Pari opportunità dell’Ordine Avvocati di Napoli, con l’obiettivo di mettere in evidenza quanto sia diffusa e pericolosa non solo la violenza fisica contro le donne ma anche quella psicologica, meno immediatamente percepibile anche perché sempre più spesso originata dal mondo digitale nel quale ormai tutti viviamo sempre più “immersi”.

Gli eventi culturali proseguiranno con il ciclo “Aperitivo d’Autore a Villa Domi”, rassegna artistico letteraria prodotta da Fuoricampo Eventi di Mirka Contessa e a cura di Raffaele Messina, con appuntamenti in calendario da ottobre a marzo 2025 con la partecipazione di Pino Imperatore, Rosi Selo, Paolo Iorio, Maurizio De Giovanni e Antonio Fusco. Il primo incontro è per martedì 22 ottobre (ore 19) con lo scrittore Pino Imperatore, il soprano Martina Bortolotti von Haderburg e il Maestro Leonardo Acone al pianoforte.

In arrivo anche due nuovi “Concerti a lume di candela a Villa Domi”, sempre prodotti da Fuoricampo Eventi di Mirka Contessa e a cura di Luigi Cirillo, presidente dell’Associazione Nova Neapolis, in programma sabato 19 ottobre e sabato 9 novembre, sempre con la partecipazione del soprano Martina Bortolotti von Haderburg.

Non mancheranno, naturalmente, i matrimoni per i quali Villa Domi con la sua splendida cornice di giardini e sale, e la suggestiva veduta di Napoli che la dimora del ‘700 offre, è da sempre location ideale. Uno degli ultimi matrimoni in ordine di tempo celebrati nella struttura di Salita Scudillo è stato quello fra il wedding Planner Leo Elefante e Oriana Vitale. Tra gli ospiti d’eccezione il campione judoka e trionfatore nei reality “Isola dei Famosi” e “Pechino express” Marco Maddaloni, Bianca Gallo (figlia dell’attore Gianfranco Gallo), Luigi Longobardi (patron di Lombardi a Santa Chiara) e Antonio Manfredonia (titolare di Pasticceria Identitaria). Stefania Rizzuti di Red Monium Art ha curato la realizzazione dello show musicale con ballerini e artisti provenienti da tutto il mondo, fra cui Federica Buda di X-Factor, mentre Giuliana Lancellotti di Finesse eventi ha organizzato gli allestimenti. Fuochi d’artificio a cura di Davide Capuozzo.