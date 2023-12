Villa Floridiana, domani la premiazione del concorso letterario “Un racconto di Natale… al Vomero”

Domenica 17 dicembre 2023 alle 11.00, presso l’Auditorium del Museo Nazionale della Ceramica “Duca di Martina”, nella Villa Floridiana, si svolgerà la premiazione dell’edizione speciale del Concorso letterario “Un luogo … tante storie”, dal titolo “Un racconto di Natale … al Vomero”, organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Floridiana” Aps e la Fondazione Guida alla cultura, nell’ambito del Progetto RaccontiAMO. Il concorso si rivolge agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della V Municipalità del Comune di Napoli e mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente in cui vivono, riconoscendo l’importanza dei luoghi della cultura presenti nel territorio, come la Villa Floridiana e il Museo Duca della Martina, la Certosa e il Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, luoghi storici importanti della città di Napoli. Tutti i racconti degli studenti sono stati pubblicati da Guida Editori nel libro “Un racconto di Natale … al Vomero”, che nel corso della manifestazione sarà donato alle biblioteche delle scuole che hanno partecipato. Alla premiazione, introdotta da Ilenia Gradante, responsabile del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, interverranno Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e Verde del Comune di Napoli, Maura Striano, assessore Istruzione e famiglia del Comune di Napoli, Diego Guida, presidente della Fondazione Guida alla Cultura. Modera Antonia Grippa, presidente dell’Associazione “Amici della Floridiana” Aps. A seguire, un intervento musicale a cura dei maestri Roberta Paturzo, Paola Scala, Massimo Tomei, Gennaro Vanacore. L’evento gode del patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli e dell’adesione del Club per L’Unesco di Napoli.

La partecipazione all’evento è gratuita fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione al numero +39 333 9564880. Info Museo Duca di Martina, Villa Floridiana Via Domenico Cimarosa, 77 – 80127 Napoli +39 081 5788418 | drm-cam.martina@cultura.gov.it museicampania.cultura.gov.it facebook.com/ museoducadimartina | instagram.com/ museoducadimartina_floridiana