Villa Jovis tornerà al suo splendore, le risorse ci sono. Il ministro Sangiuliano: Nasceranno i Musei di Cpri

“Siamo impegnati per restituire Villa Jovis al suo splendore. Le risorse ci sono e siamo pronti a ulteriori stanziamenti se dovesse servire. Il grande archeologo Amedeo Maiuri definiva questo sito un unicum per le sue straordinarie caratteristiche. L’offerta turistica di Capri, eccellenza globale, deve essere anche un’offerta di cultura di elevata qualità. Tutti i siti statali di Capri entreranno a far parte di un’autonoma direzione, quella dei Musei di Capri”. Lo ha annunciato il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine del sopralluogo effettuato a Villa Jovis accompagnato, tra gli altri, dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna, e dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo.