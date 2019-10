Villa Massa: Dazi Usa sul limoncello? Nessun timore per l’azienda di Sorrento

Non c’e’ preoccupazione per i dazi Usa sul limoncello a Villa Massa, una delle piu’ note aziende sorrentine di produzione del liquore di limoni. Creata dai fratelli Stefano e Sergio Massa, e passata completamente sotto la guida della spagnola Zamora nel 2017, l’azienda – che ha mantenuto personale e attivita’ di produzione in Costiera sorrentina – esporta solo l’8 per cento della sua produzione negli Stati Uniti. Spiega il direttore generale Matteo Troia: “Esportiamo in 50 Paesi con un fatturato complessivo di 7 milioni. I dazi non sono certo piacevoli, ma per fortuna abbiamo una vasta diversificazione di esportazione. A differenza di altri produttori italiani, il limoncello Villa Massa vende in tanti luoghi del mondo”.