Villa Pignatelli ospita un seminario per un patrimonio digitale aperto

Lunedì 7 aprile, alle 15 presso Villa Pignatelli a Napoli, si terrà il seminario Uso e riuso di dati e contenuti: per un patrimonio digitale aperto promosso e realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, a cura di Iolanda Pensa, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con Deborah De Angelis, avvocato esperto in diritto d’autore internazionale, diritto dello spettacolo e dei beni culturali e delle nuove tecnologie. Musei, Archivi e Biblioteche (MAB) svolgono da sempre un ruolo attivo nella valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. Con l’avvento dell’open access e l’urgenza di adottare un approccio inclusivo capace di coinvolgere tutte le comunità, questa attenzione si è ulteriormente ampliata. Le istituzioni culturali sono sempre più impegnate a sperimentare nuovi linguaggi e approcci per essere accessibili a un pubblico diversificato e globale. Con l’accesso aperto ai dati e alle risorse, i musei gli archivi e le biblioteche possono ampliare il coinvolgimento dei pubblici, accrescere la propria visibilità e il proprio impatto e promuovere la sinergia tra le collezioni e con altri istituti culturali. Parallelamente, il concetto stesso di pubblico si è trasformato, evolvendo da un ruolo passivo di destinatario della cultura a un ruolo attivo, in cui le persone partecipano alla produzione culturale e alla documentazione, diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale, moltiplicandone i significati e rafforzandone l’impatto. È in questo contesto che si colloca l’uso e il riuso del patrimonio culturale digitale. Il seminario è l’occasione per presentare e discutere i metodi e le strategie che le istituzioni possono adottare per promuovere e facilitare usi virtuosi della propria documentazione, favorendo collaborazione, creatività e partecipazione attiva. L’appuntamento di Napoli è parte del ciclo di seminari di Digital MAB, l’iniziativa di formazione rivolta ai professionisti di Musei, Archivi, Biblioteche e di tutti gli istituti, pubblici o privati, che integrano collezioni museali, archivistiche e bibliografiche.