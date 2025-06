Villa San Michele, al via la rassegna concertistica 2024 con artisti internazionali

Venerdì 20 giugno alle 20 riparte la rassegna dei concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri. A inaugurare “Un’estate per sognare” sarà il quartetto d’archi Camerata Nordica, composto dal 1° violino Shuichi Okada, dal 2° violino Daina Mateikaite, dalla violista Cara Coetzee e dal violoncellista Zéphyrin Rey-Bellet. Il programma renderà omaggio a due tra i compositori più amati: Giacomo Puccini, e Franz Schubert, oltre a musiche tradizionali nordiche e a pagine di Antonín Dvořák.

Dopo il successo di pubblico della quarta edizione del film festival svedese, la soprintendente Kristina Kappelin presenta un variegato cartellone di musicisti internazionali: “Riparte la stagione concertistica, fiore all’occhiello di Villa San Michele, e sono orgogliosa di annunciare che – per la prima volta – sarà arricchita da una collaborazione importante con una delle istituzioni musicali più illustri: il Premio Paganini”.

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Il secondo appuntamento si svolgerà nell’antica cappella che ospiterà un concerto barocco di cui saranno protagonisti il mezzosoprano Kristina Hammarström, il virtuoso del flauto Dan Laurin e al pianoforte Anna Paradiso Laurin. Insieme si cimenteranno nel repertorio di Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Caroline Ridderstolpe.

Il programma continuerà il 4 luglio alle ore 20 con una serata jazz sulla terrazza panoramica: la cantante Nina Nyberg e il pianista Daniel Karlsson interpreteranno Kurt Weill e Duke Ellington.

Attesa per l’esibizione dell’11 luglio alle ore 20, che vedrà sul palcoscenico il ritorno del pianista Matti Hirvonen e la prima apparizione del soprano Matilda Sterby: Jean Sibelius, Richard Strauss, Edvard Grieg, Giacomo Puccini e Wolfgang Amadeus Mozart sono i compositori scelti per la serata.

Venerd ì 18 luglio alle ore 20 Alexandra Büchel, soprano, Fredrik Zetterström, baritono e Love Derwinger al pianoforte, suoneranno arie di Giuseppe Verdi, Hans Gefors e Jerome Kern.

Da segnare in agenda il concerto di venerdì 25 luglio alle ore 20. Per la prima volta a Capri, Villa San Michele, in collaborazione con il prestigioso Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini”, ospiterà l’esibizione del vincitore della 57ª edizione, Simon Zhu, accompagnato al pianoforte da Sophie Pacini.

Insieme celebreranno W. A. Mozart, Johannes Brahms, Niccolò Paganini.

Venerdì 1 agosto alle ore 20, l’acclamato pianista francese Jean Paul Gasparian dedicherà la sua esibizione a Tchaikovsky, Franz Liszt e Giuseppe Verdi.

Ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 8 agosto alle ore 20, con il gradito ritorno del pianista italiano Giuseppe Andaloro che leggerà, per il pubblico caprese, pagine di Brahms, Ravel, King Crimson, Emerson.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu