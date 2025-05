Villa Sofia Cervello Palermo, stabilizzati 12 assistenti amministrativi

PALERMO (ITALPRESS) – La direzione strategica dell’AOOR Villa Sofia Cervello rafforza il suo organico con la stabilizzazione a tempo indeterminato di 12 Assistenti amministrativi.

Il direttore generale, Alessandro Mazzara, ha firmato il provvedimento di assunzione delle unità del comparto: “Questa operazione di stabilizzazione, che rappresenta un passaggio importante verso una maggiore continuità e stabilità del personale, contribuisce a rafforzare l’efficacia dell’attività aziendale e la qualità dei servizi ai cittadini – ha sottolineato Mazzara – In particolare, queste assunzioni rientrano in un più ampio programma di pianificazione e sviluppo della dotazione organica aziendale che è in costante evoluzione”.

Di seguito l’elenco dei nuovi assunti: Serenella D’Aubert; Gaia Chimenti; Biagio Saverino; Anna Manconi; Francesco Pepini; Emiliano Oliva; Pietro Bruno; Milvia Frisella Vella; Giuseppa Gerratana; Marco Casamento; Giovanna Salemi; Giuseppe Quattrocchi.

