Villaggio dei Ragazzi a CasaCorriere Festival con gli studenti dell’Alberghiero

Una rappresentanza di studenti dell’Istituto Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi”, accompagnata dai docenti Roberto Stracquadaini e Massimo Nardiello, è oggi presente ( e fino al 6 novembre) alla seconda edizione di CasaCorriere Festival, quest’anno dedicata a “La cultura del cambiamento – Politica e diritti”. La kermesse di incontri, talk e dibattiti organizzata dal Corriere della Sera e dal Corriere del Mezzogiorno, con la direzione artistica di Laura Valente, si svolge nelle sale del Palazzo Reale di Napoli, luogo simbolo della città partenopea, e qui, sotto anche la supervisione del docente/Chef Giuseppe Daddio, patron dell’Ente di Formazione Dolce & Salato, i futuri chef della scuola maddalonese si occupano dell’esclusiva sala ospitalità. I numerosi ospiti della “tre giorni”, che festeggia anche i 25 anni del Corriere del Mezzogiorno, si confronteranno sulla necessità del cambiamento come scommessa per il futuro: innovazione e nuove economie, transizione ecologica e digitale, lavoro e welfare, diritti e terzo settore, politica delle imprese e delle istituzioni pubbliche come pilastri della democrazia. Ad inaugurare la manifestazione è stato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, mentre i lavori sono stati introdotti da Enzo d’Errico, Direttore del Corriere del Mezzogiorno. All’ evento di oggi sono intervenuti altresì Mario Epifani, Direttore di Palazzo Reale Napoli, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, e Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia. “Rendere i nostri studenti partecipi di iniziative del genere significa dar loro un’ulteriore possibilità di individuare attitudini e intercettare saperi tali da indirizzarli verso un concreto inserimento lavorativo. Il Villaggio dei Ragazzi rappresenta un polo d’eccellenza nel contesto del ricco panorama di istituzioni formative operanti nel settore e la crescita di questi anni testimonia l’ intenso lavoro svolto dall’Ente in questo senso”, ha dichiarato il dottor Felicio De Luca, Commissario straordinario del Villaggio dei Ragazzi.