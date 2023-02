Villaggio dei Ragazzi, alta formazione con il Liceo linguistico e la Scuola universitaria per Mediatori

Nell’era della globalizzazione la perfetta conoscenza di una o più lingue straniere permette di ampliare notevolmente gli orizzonti lavorativi. La Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni offre questa opportunità, consentendo attraverso il suo storico Liceo Linguistico di studiare in modo approfondito sia le lingue straniere tradizionali (inglese, francese, tedesco, spagnolo) sia le extra-europee oggi più richieste dai mercati (russo, arabo, cinese). Naturalmente, accanto a queste figurano anche le tipiche discipline liceali (storia, geografia, italiano, matematica, fisica, scienze) e al termine del percorso di studio il giovane può scegliere se approcciarsi al mondo del lavoro, come traduttore, interprete, assistente per le compagnie aeree ed eventi, oppure se proseguire gli studi. In tal caso, il Villaggio permette di affrontare, ove richiesto, anche un percorso di alta specializzazione linguistica grazie alla sua Scuola per Mediatori: è questa una Scuola universitaria che rilascia il Diploma di Laurea in Mediazione Linguistica e consente un alto livello di specializzazione in una o più delle sei lingue insegnate (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese). “Sono due realtà – ha affermato Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione – in grado di offrire un’eccellente conoscenza delle lingue, che è ormai da tempo requisito imprescindibile in un mercato sempre più globalizzato e sapersi esprimere fluentemente in più lingue straniere è elemento determinante per gli studenti che si troveranno a doversi misurare con competitor di rango per entrare nell’agone lavorativo dalla porta principale”.