Villaggio dei Ragazzi, battesimo del volo per gli studenti dell’Istituto aeronautico

Il primo volo non si scorda mai. Di certo, se lo ricorderanno a lungo gli studenti del primo anno dell’Istituto Aeronautico “Villaggio dei Ragazzi”, che hanno vissuto, stamane, a bordo del velivolo quadriposto Tecnam P2010, uno speciale battesimo dell’aria organizzato dalla scuola di volo Tecnam Flight Academy di Capua. Accolti dai comandanti Franco Taglialatela, Guido Taglialatela e Francesco Mirone e accompagnati dai docenti Marianna Castaldo e Francesco Caiazzo, gli allievi, dopo aver intrapreso in loco un percorso formativo fatto di lezioni di teoria e di prove pratiche con manovre di base, tecniche di ambientamento e navigazione, hanno superato con merito la difficile prova, ricevendo, per l’occasione, un attestato ufficiale. “Riprendere questa attività formativa, interrotta a causa del Covid, è un aspetto rilevante della cultura aeronautica offerta dal Villaggio, che garantisce in continuità ai propri studenti un alto livello didattico e formativo di settore, prestando grande attenzione anche alle nuove dinamiche ed esigenze dell’attuale mondo del lavoro”, ha affermato Felicio De Luca, commissario straordinario dell’Opera calatina.