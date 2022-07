Villaggio dei Ragazzi, consegna degli attestati di merito ai diplomati con 100 e con lode

Grande partecipazione di pubblico, oggi pomeriggio, alla tradizionale Cerimonia di premiazione degli studenti degli Istituti Superiori della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Aeronautico) che si sono particolarmente distinti all’esame di Stato 2022. Nel salone di rappresentanza del Villaggio, di fronte ad una platea di genitori visibilmente orgogliosi e commossi, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, ha consegnato le pergamene di premiazione ai ragazzi che con grande impegno nello studio sono riusciti ad entrare nel club dei lodevoli, conseguendo la maturità con il massimo dei voti (100 e 100 con lode). I premiati sono stati Antonio Caiazzo, Antonio Crisci, Armando Vigliotti, Giovanni Castaldo, Pietro Zito e Alessandro Izzo, rispettivamente dell’Istituto Tecnico Industriale, dell’Istituto Tecnico Aeronautico e dell’Istituto Alberghiero, che hanno raggiunto la votazione di 100/100 con lode, e gli studenti che, pur senza lode, hanno tuttavia conquistato un 100/100 tondo grazie ad impegno e determinazione: Simone Borzacchiello, Giuseppe Cantiello, Francesco Carangelo, Stefano Cretella, Benito Farina e Giuseppe Sebastopoli. Manuel Placido (Istituti Tecnici e Istituto Alberghiero). Viva soddisfazione è stata espressa, per l’occasione, dal Commissario De Luca, che ha dichiarato: “Traguardi simili rappresentano una grande soddisfazione per l’intera comunità educativa e formativa del Villaggio dei Ragazzi, che ancora una volta dimostra la capacità di offrire un’istruzione superiore all’altezza dei più rinomati Istituti del territorio. Il mio plauso va a questi studenti, a cui auguro un futuro radioso e ricco di soddisfazioni, e che esorto a credere sempre in ciò che si fa, con passione, impegno e sguardo sul futuro. Un caloroso ringraziamento, inoltre, va ai nostri docenti, per la dedizione e l’impegno profusi in questo anno non semplice, al fine di accompagnare nella crescita i ragazzi che sono il bene più prezioso di cui disponiamo”. Con la Cerimonia di Merito si è dunque positivamente concluso anche alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi l’anno scolastico 2021/2022.