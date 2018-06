Villaggio dei Ragazzi, i dipendenti ringraziano De Luca con una lettera

Una lettera aperta per ringraziare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’hanno firmata i dipendenti del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Caserta), ora che la struttura può proseguire la propria attività grazie all’ammissione al procedimenti di concordato preventivo. Ecco il testo completo della missiva. “Signor Presidente, la ringraziamo per essersi sempre dimostrato sensibile ed attento alle problematiche della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, un’Opera socio-assistenziale e formativa, fondata da Don Salvatore D’Angelo, circa 70 anni or sono. E’ grazie al Suo fattivo interessamento che, oggi, questo Ente, ammesso dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla “Procedura di concordato preventivo con continuità aziendale”, può continuare a vivere e ad essere un punto di riferimento imprescindibile nell’ambito del welfare campano e non solo. In particolare, La ringraziamo per aver dato alcune garanzie al Commissario Straordinario, il dott. Felicio De Luca, affinché abbia potuto porre in essere in tempi brevi gli atti necessari a scongiurare l’imminente fallimento dell’Ente maddalonese. Se ciò fosse stato, Signor Presidente, tantissime famiglie di questa straordinaria Regione, si sarebbero viste costrette a vivere in condizione di assoluto bisogno in un futuro fatto di tenebre, di instabilità e di precarietà. Le chiediamo di tutelare sempre di più il nostro diritto ad una vita dignitosa e alla possibilità di provvedere a tutte quelle necessità che la vita impone. Ci rivolgiamo a Lei, signor Presidente, sempre pronti a garantire lo svolgimento del servizio socio-assistenziale e formativo offerto dal Villaggio dei Ragazzi ai circa 350 studenti che lo frequentano, affinché la Sua coscienza di uomo onesto, sensibile e integerrimo ci riporti speranza dove ormai stava regnando sovrana lo scoramento e la mortificazione”.