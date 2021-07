Villaggio dei Ragazzi, discussione delle tesi di laurea in inglese per i mediatori linguistici della Scuola superiore

“Il mio percorso alla Scuola superiore per mediatori linguistici è stato privo di criticità grazie agli insegnamenti di docenti seri e professionali che sono stati fondamentali per l’acquisizione e l’apprendimento delle competenze”. Questa la dichiarazione della studentessa universitaria Maria Angelica Iodice a margine della discussione della tesi di Laurea. A Maria Angelica, autrice di una tesi in lingua e traduzione inglese dal titolo: “Le strategie della Politeness nel dibattito politico. Analisi linguistica e riflessi giuridici internazionali” (relatore la professoressa Luisa Desiato, correlatore il professor Umberto Aleotti) è stata assegnato 110/110 e Lode. E’ questo il resoconto del conferimento ufficiale avvenuto in mattinata ad opera della Commissione di Laurea presieduta dal professor Roberto Genna e composta dai docenti Vincenzo Sarnataro, Gabriella Caradonna, Luisa Desiato, Umberto Aleotti, Nuris T. Vielma e Bronwen Hughes (componente esterno alla Scuola esperto MIUR), che ha accolto, nell’Auditorium Chollet dell’Ente maddalonese, la neo dottoressa impaziente di conoscere il voto conseguito e la famiglia a suo seguito. “Auguro a Maria Angelica di farsi strada nella sua futura carriera lavorativa o di studio, portando alto il nome della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici e dell’intera Fondazione Villaggio dei Ragazzi” – ha affermato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Opera socio-assistenziale, educativa e formativa maddalonese.