Villaggio dei Ragazzi, domani la firma per il Polo dell’elettronica sostenibile in provincia di Caserta

Si è definito in poche settimane l’accordo per la nascita in provincia di Caserta del Polo dell’Elettronica Sostenibile e domani, 19 luglio, nella Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni si giungerà alla firma dell’intesa. I tempi prestabiliti da Giovanni Casto, Amministratore Delegato del gruppo capofila del Polo, la Softlab, nella riunione tenutasi il 21 giugno scorso nell’Opera socio-assistenziale, educativa e formativa maddalonese sono stati ampiamente rispettati. Nel neo-Polo confluiranno, oltre all’azienda capofila, anche la MEC SAN di Vincenzo Santangelo, l’ISET di Flavio Smarrelli, la SCE di Andrea Russo e la CDC Elettronica di Mariano De Filippo. L’ obiettivo è quello di favorire sul territorio casertano lo sviluppo e il potenziamento delle attività imprenditoriali nel settore dell’elettronica green, per creare lavoro, ricchezza e progresso. In questa importante iniziativa il gruppo Softlab guidato da Casto ha fatto da apripista per la parte istituzionale e ha messo a disposizione delle varie realtà produttive di settore presenti sul territorio locale la parte informatica e tecnologica, ovvero l’investimento, al fine di “insegnare” a competere sul mercato con prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente e a bassissimo impatto. «Con la sottoscrizione di questo progetto, di cui il “Villaggio” è parte integrante, si è voluto confermare una antica attitudine della Fondazione, che è quella di formare oltre che istruire i propri studenti. Il Villaggio mira a sostenere l’innovazione, lo sviluppo e il lavoro di qualità in un settore che negli ultimi anni ha registrato una rapida e costante evoluzione, sviluppando un approccio alla progettazione basato su criteri di biocompatibilità e di sostenibilità dei prodotti, finalizzati a limitare gli impatti sull’ambiente”: questa la dichiarazione di Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. All’incontro, che certamente potrebbe segnare in positivo la storia industriale di questa provincia, interverranno, tra gli altri, il Sindaco della Città di Maddaloni, Andrea De Filippo, gli Assessori regionali campani Armida Filippelli, settore Formazione , Antonio Marchiello, area Attività Produttive – Lavoro – Demanio e patrimonio, Claudio Petrone (Villaggio dei Ragazzi), che è stato uno degli artefici della realizzazione di questa realtà e Renata Roffeni Tiraferri (Responsabile Sviluppo Area sud della Softlab). L’evento sarà moderato da Luigi Ferraiuolo, giornalista e redattore di Tv2000.