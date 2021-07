Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca: Personale vaccinato, a settembre nido e infanzia in sicurezza

Sta per concludersi la seconda Edizione del campo Estivo 2021 e il Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca, già conferma la riapertura dei servizi educativi dell’Ente dedicati alla fascia di età 0 – 6 anni. “La ripartenza – ha dichiarato – avverrà nel pieno rispetto delle linee guida Nazionali recepite a livello regionale in tema di sicurezza e prevenzione; a ciò si aggiunga il dato che tutto il personale della Fondazione si è sottoposto a vaccinazione, per cui siamo in grado di assicurare alle famiglie dei piccoli la necessaria tranquillità”. L’apertura dei servizi educativi per la prima infanzia e della scuola dell’infanzia è fissata per il mese di settembre, come da calendario scolastico regionale approvato dalla Giunta campana. Ad operare sarà un’equipe di maestre esperte e professionali, già in forza al Villaggio. L’asilo è dotato di spazi adeguati, di aree specificatamente studiate per il divertimento dei piccoli ospiti e di aule confortevoli e accessoriate, con zone deputate al riposo, alla mensa e alle attività ludico-ricreative quotidiane. “L’obiettivo – ha continuato De Luca – è l’immediata ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione dei bambini, che, per citare l’educatrice Maria Montessori, sono essere umani ai quali si deve rispetto a motivo della loro superiorità per l’innocenza e le maggiori possibilità del futuro”. Il momento del pranzo e quello del riposo pomeridiano continueranno a scandire i tempi di permanenza dei “piccoli” all’interno della struttura ed il previsto prolungamento dell’orario del servizio è frutto della volontà di fornire il necessario supporto alle famiglie con particolari esigenze lavorative.

Sarà possibile ricevere qualunque informazione sulle iscrizioni e sull’organizzazione del servizio inoltrando una mail agli indirizzi: direzione@villaggiodeiragazzi.it o contattando il numero telefonico 0823/207301. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso la segreteria generale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.00.