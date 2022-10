Villaggio dei Ragazzi, giornata di orientamento alla Scuola universitaria per mediatori linguistici

Un giorno dedicato al futuro percorso didattico degli studenti degli Istituti di II° grado e a chi intende fare delle lingue una professione: questa, in sintesi, la manifestazione di Orientamento 2022 organizzata della Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici (S.S.M.L) del Villaggio dei Ragazzi. Sabato 29 ottobre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la SSML “Villaggio” aprirà dunque le sue porte per un appuntamento in cui saranno illustrati, in dettaglio, programmi ed offerta formativa. Il Commissario Straordinario dell’Ente “Villaggio”, il dottor Felicio De Luca, per l’occasione ha dichiarato: “Invito i giovani della provincia di Caserta e di tutto il territorio campano e non solo a partecipare numerosi a questa importante iniziativa, che consentirà di conoscere e approfondire l’offerta formativa del nostro Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica. Metteremo a disposizione tutte le risorse umane e tecniche per aiutare gli interessati a compiere una scelta pienamente consapevole”.

Il Corso Triennale universitario rilascia la Laurea in Mediazione Linguistica e fornisce una serie di conoscenze e di competenze teorico – pratiche sulle lingue straniere e sui linguaggi, con l’obiettivo di formare professionisti di settore in grado di lavorare nei più svariati settori: dalle organizzazioni internazionali, al commercio estero, dal turismo alle aule dei tribunali. Le lingue attivate sono l’inglese, il francese, il tedesco, l’arabo, il russo e il cinese. Tra le novità di quest’anno: i corsi di lingua inglese per tutte le fasce d’età finalizzati agli esami Cambridge, gli esami Cambridge in sede e le incursioni teatrali in lingua straniera curate dalla Compagnia: “La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta”, che promuoverà laboratori teatrali professionali rivolti a bambini, ragazzi e adulti. All’Open Day parteciperà anche Einsteinweb, il centro autorizzato Cambridge che organizza, presso la SSML, gli esami per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge (A2Key, B1 Preliminary, B2 First). Per partecipare a questa giornata di orientamento sarà sufficiente recarsi presso la Scuola, sita in Maddaloni alla Piazza Matteotti, 8.