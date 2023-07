Il 27 Luglio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00(prima sessione) e dalle ore 15.00 alle ore 17.00(seconda sessione), la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Villaggio dei Ragazzi” organizza una Giornata di Orientamento Virtual per presentare a studentesse e studenti neo diplomati l’esclusiva offerta formativa dell’Istituto universitario per l’anno accademico 2023/2024, le modalità di ammissione ai corsi, le opportunità e i servizi che la Scuola mette a disposizione. La giornata di orientamento Virtuale si affianca quest’anno alle giornate di orientamento in presenza e rappresenta un ulteriore strumento offerto dalla Scuola a quanti, per motivi geografici, lavorativi o di altro tipo, non possono partecipare agli appuntamenti in presenza. Per l’occasione, i docenti illustreranno agli interessati il Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica (L-12) e saranno disponibili a far visitare virtualmente le aule, i Laboratori Linguistici ed Informatici, la biblioteca e la Sala per la traduzione simultanea e consecutiva. Molteplici gli insegnamenti previsti dal piano formativo della Scuola (dalla grammatica alla sintassi e alla linguistica, dalla traduzione all’interpretariato), che si sviluppano secondo un percorso crescente di complessità e specializzazione e ben 7 le lingue studiate (inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese). “Ai futuri studenti della SSML – ha dichiarato l’avv. Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’ Opera maddalonese -saranno offerti tutti gli strumenti per orientarsi, conoscere e scegliere il percorso formativo più adatto alle loro aspirazioni future. La sfida di questo periodo storico e riuscire a stimolare nei giovani che scelgono il cammino universitario il desiderio di acquisire i metodi e le competenze di una giusta formazione linguistica, che consenta loro di affrontare da protagonisti i cambiamenti richiesti della società e del mondo del lavoro”. “I laureati della SSML – conclude il Commissario Caradonna – sono in grado di operare e intervenire validamente nei molteplici contesti di interazione e scambio tra lingue e culture diverse e dispongono di concreti sbocchi occupazionali, che nella fattispecie riguardano soprattutto l’insegnamento e le professioni in ambito internazionale”. Per prendere parte all’ evento è necessario collegarsi alle seguenti pagine web: in prima sessione (https://meet.google.com/nkw-sfxb-qjn). In seconda sessione Seconda sessione (https://meet.google.com/ydt-syzx-esv).