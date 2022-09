Villaggio dei Ragazzi, gli auguri per l’anno scolastico del commissario De Luca

Stamane, con il suono della prima campanella dell’anno scolastico 2022/23, le studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori del Villaggio dei Ragazzi sono tornati sui banchi delle scuole. Una delle novità più significative è senz’altro la gratuità del Servizio Residenziale per gli studenti comunitari ed extra comunitari, tra i 14 e i 18 anni, delle diverse scuole dell’Ente (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico), i quali avranno la possibilità, grazie alla Regione Campania, di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico (sabato incluso) in un ambiente sano, confortevole ed accogliente. L’augurio del Commissario straordinario Felicio De Luca. “Ogni anno, puntualmente, nuovi alunni, nuovi genitori, nuovi progetti da realizzare, nuove sfide da affrontare. Ciò che resta immutabile nel tempo, tuttavia, è il vivo desiderio di questa Istituzione di offrire agli studenti un sistema formativo e socio – assistenziale eccellente ed accogliente, nel quale ciascuno possa costruire un sano percorso di crescita e, nel contempo, valorizzare i propri talenti. “Amate gli alunni come fossero vostri figli. In base a ciò che sappiamo dar loro, tanto potremo ricevere”, soleva ripetere la grande pedagogista Maria Montessori. In occasione dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, dunque, ai dipendenti del Villaggio tutti, che si prodigano ogni giorno per il bene degli allievi, contribuendo a rendere questa Istituzione un luogo di qualità, auguro di proseguire l’ottimo lavoro già condotto in tutti questi anni. Per gli studenti, invece, sia in corso che nuovi, l’auspicio è di costruire un percorso di studi proficuo per il futuro, che permetta loro di diventare cittadini attivi e consapevoli e di vivere un’esperienza felice e gioiosa nella Comunità educante della Fondazione. Auguro un sereno e fruttuoso avvenire anche a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno terminato il ciclo scolastico presso le Scuole del Villaggio e si accingono a proseguire il percorso di studio o di vita. Ai genitori e alle famiglie, infine, indirizzo un profondo ringraziamento per la fattiva collaborazione sempre dimostrata nella progettualità della educazione e crescita dei figli, con l’auspicio che la bella sinergia possa continuare nel tempo”.