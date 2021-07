Villaggio dei Ragazzi: grande successo per il campo estivo

Anche quest’anno si è giunti con soddisfazione al termine della seconda edizione del Campo Estivo “VillaggioOUTdoor”, organizzato dalla Fondazione maddalonese all’interno della propria struttura. L’ edizione 2021 del Campo, che chiude il cerchio di un anno scolastico alquanto difficile, è stata vissuta all’insegna dei giochi ma anche della formazione ed ha coinvolto circa 80 tra bambini e ragazzi. Il “campus”, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, è stato oggetto di un’attenta organizzazione delle attività, che si è basata, come del resto anche la sua prima edizione, sul pieno rispetto della normativa vigente in tema anti-covid. I bambini, dunque, hanno giocato e appreso ma sempre in totale sicurezza. “Voglio ringraziare – ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – tutti coloro che hanno duramente lavorato insieme all’ingegnere Claudio Petrone per la buona riuscita di questo campo estivo: in particolare, gli educatori coinvolti, che hanno seguito i bambini e i ragazzi con professionalità, impegno e passione per il proprio lavoro. Indirizzo uno speciale ringraziamento anche a tutti i genitori che hanno scelto di darci fiducia, iscrivendo i propri figli al nostro campo estivo: l’entusiasmo, la gentilezza e la collaborazione che hanno mostrato verso di noi ci incoraggia sulla strada intrapresa. Un ringraziamento importante, inoltre, va ai bambini che con gioia, curiosità ed energia ci hanno consentito di rendere il centro estivo un’esperienza unica nel suo genere e a tutte le associazioni territoriali coinvolte (Uniobasket, Coldiretti Caserta, A.S.D. Road Runners Olimpia Basket, Unione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, Casa dei Diritti Sociali, Tackwondo Team Di Rocco, Associazione Scherma Giannone, Associazione Gianluca Sgueglia ODV, Associazione “Generazione Green”) per la fattiva e preziosa collaborazione prestata nelle attività quotidiane del Campus”. “Visti gli ottimi risultati ottenuti in termini di presenze ed iscrizioni e di soddisfazione dei piccoli ospiti e delle rispettive famiglie, sono più che convinto che l’anno prossimo ripeteremo l’iniziativa” – ha concluso il Commissario De Luca.