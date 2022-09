Villaggio dei Ragazzi, gratuito il servizio residenziale per gli studenti 

Grazie al contributo annuale della Regione Campania e ai frutti della oculata gestione commissariale, anche per l’anno scolastico 2022/23 la Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” attiverà, nel mese di ottobre, il Servizio Residenziale destinato agli studenti. Il 13 luglio scorso, infatti, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, ha approvato il relativo bando pubblicato sul sito dell’Ente maddalonese (www.villaggiodeiragazzi.it). L’importante novità è senz’altro rappresentata dalla gratuità del servizio, che si concretizza nel non pagamento della retta per la frequenza scolastica. Il Residenziale è parte integrante delle Scuole del Villaggio (Istituto Tecnico, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero) e assicura agli alunni comunitari ed extra comunitari che le frequentano, tra i 14 e i 18 anni, un percorso didattico ed educativo ininterrotto grazie all’azione sinergica tra docenti ed educatori. Al termine delle lezioni, infatti, i “residenziali” sono affidati alla guida degli educatori che, in stretta collaborazione con i docenti, monitorano e sostengono i ragazzi nello studio, intervenendo e gestendo, anche con le famiglie, eventuali problematiche. Il Servizio, aperto 24 ore al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico (Sabato incluso), offre agli allievi la possibilità di risiedere in un ambiente sano, confortevole ed accogliente, ubicato in una prestigiosa palazzina di origine borbonica provvista di comodi alloggi, di stanze/studio, di sale con TV/DVD e rete Wifi, nonché di un’ eccellente mensa. “Miriamo all’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno della dispersione scolastica, dell’esclusione sociale e della povertà educativa in un territorio ad alto rischio, offrendo a tutti, anche ai ragazzi disagiati, le stesse opportunità di formazione e di inserimento lavorativo”, ha dichiarato il Commissario De Luca.