Villaggio dei Ragazzi: messa per i 23 anni dalla dipartita di don Salvatore d’Angelo

Il 20 maggio del 2000 fa veniva a mancare don Salvatore d’Angelo, sacerdote fondatore del Villaggio dei Ragazzi, la cittadella nata nel lontano 1946 dall’esigenza di organizzare una comunità educante per i “figli dei poveri”. A 23 anni dalla dipartita, il Villaggio dei Ragazzi ha ricordato Don Salvatore con una Santa Messa celebrata da Padre Leonardo Cuccurullo, dell’Ordine dei Carmelitani di Maddaloni a cui il Vescovo Lagnese ha affidato la guida spirituale del Villaggio. Presenti, per l’occasione, Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Opera, Luigi Bove, Vice Sindaco della Città di Maddaloni, delegato per l’occasione dal Sindaco Andrea De Filippo, gli studenti, gli ex Allievi, i dipendenti e i tanti amici che continuano nel tempo ad amare Don Salvatore e il suo “Villaggio”. Al termine della celebrazione eucaristica, l’ex allievo Vincenzo Smirne, ha letto, in nome dei numerosi ex allievi presenti, la “Preghiera del Villaggio”. Gli ex allievi hanno anche consegnato al Commissario De Luca, in segno di amicizia e stima, un dono in maiolica raffigurante la Torre del Castello di Maddaloni. “Don Salvatore – ha dichiarato il Commissario De Luca – ha posto la sua fede al servizio della gioventù bisognosa, rispondendo ad una vocazione educativa che lo ha condotto a creare il Villaggio dei Ragazzi. La sua Comunità assistenziale e formativa riesce ancora oggi ad incidere in maniera decisiva su un contesto giovanile caratterizzato da fenomeni di povertà economica ed educativa, esclusione sociale ed abbandono scolastico. Don Lorenzo Milani soleva ripetere: Non vedremo sbocciare dei santi finché non avremo costruito dei giovani che vibrano di dolore per l’ingiustizia sociale” e DON SALVATORE ha contribuito a creare molti di questi”.