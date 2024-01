Villaggio dei Ragazzi, presentato il progetto sulla legalità dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito dei “Percorsi di Legalità”, avviati dal Villaggio dei Ragazzi fin dal 2015 con l’obiettivo di rafforzare nei propri studenti l’educazione alla convivenza civile e alla legalità, si è svolto stamane, nella sala Chollet della Fondazione, un incontro tra gli allievi dell’Ente maddalonese a controllo regionale e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’occasione è stata la presentazione del progetto “Fisco e scuola per seminare legalità”, iniziativa delle Entrate – Riscossione, inserita nella Circolare sull’offerta formativa per l’educazione finanziaria inviata ogni anno dal Ministero dell’istruzione, che punta alla promozione della cultura della legalità fiscale nelle scuole di ogni ordine e grado. L’incontro formativo è stato curato dal dott. Giovanni Joey Pasquariello e dal dott. Marco Fiorentino Tramontano, delegati della Direzione Regionale Campania Ader, in qualità di esperti, rispettivamente, in procedure concorsuali e speciali ed in relazione contribuenti. A fare gli onori di casa l’avvocato Antonio Caradonna, Commissario straordinario del Villaggio dei Ragazzi. Attraverso un linguaggio chiaro, di facile comprensione, i relatori hanno introdotto vari concetti, partendo dai principi della Costituzione, fino ad offrire spunti di riflessione ai ragazzi sul funzionamento delle tasse, sull’importanza di pagarle e sul ruolo delle Agenzie fiscali. Brevi sequenze video, estrapolate da film noti e spot istituzionali, per sensibilizzare sull’importanza di richiedere la ricevuta fiscale, la fattura e lo scontrino al fine di garantire e migliorare l’erogazione dei servizi pubblici in favore della comunità, hanno arricchito l’evento. L’incontro ha dimostrato, ancora una volta, la sensibilità dei ragazzi verso i temi fiscali, confermando quanto sia importante instaurare un rapporto costante tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le scuole per la costruzione di una società civile matura. Referenti delle Scuole del Villaggio per l’iniziativa sono state le docenti Maria Fulgeri e Maria Rosaria Di Nuzzo. “La collaborazione tra il Villaggio e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione punta a migliorare tra gli studenti la conoscenza della materia fiscale ed a promuoverne la consapevolezza in vista del loro futuro ruolo di contribuenti. Questo genere di iniziative sarà sempre accolto dal Villaggio”, ha dichiarato il Commissario Straordinario della Fondazione . Alla fine dell’incontro, in segno di amicizia e stima, le docenti interessate hanno donato un gagliardetto del “Villaggio” ai due ospiti d’eccezione.