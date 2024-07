Villaggio dei Ragazzi, tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di merito ai neodiplomati

Si è tenuta stamane l’ormai consueta cerimonia di premiazione degli studenti della Fondazione che hanno conseguito con la votazione massima (100/100 e 100/100 con lode) la maturità per l’A.S. 2023/24. Nel salone di rappresentanza del Villaggio, l’avv. Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, ha accolto gli otto neodiplomati più meritevoli, consegnando loro, alla presenza di insegnanti e familiari emozionati, l’Attestato di Merito preparato per l’occasione. “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni ai ragazzi che si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti – ha dichiarato il Commissario Caradonna – ma anche complimentarmi con tutti gli altri studenti che hanno raggiunto l’importante traguardo della maturità. Abbiamo voluto premiare in maniera simbolica gli sforzi che hanno dato i frutti migliori ma posso dire che tutti si sono impegnati molto in questo percorso scolastico lungo 5 anni. Altresì ringrazio le famiglie per il grande supporto che non hanno mai lesinato nei confronti dei figli, spronandoli a dare il meglio di sé. “È sempre una grande emozione – ha aggiunto il Coordinatore scolastico Giusto Nardi – premiare le giovani eccellenze della nostra Fondazione, ragazzi che hanno creduto fin da subito nell’ obiettivo, raggiunto con impegno, passione e senso di appartenenza verso questa Istituzione“. Ad intervenire, invece, a nome di tutti i docenti, è stata la prof.ssa Rita Ferrante. Questi i nomi dei premiati: Giuseppina Caiazzo, dell’IPSEOA, che ha conseguito, unica fra tutti, la maturità con lode; inoltre, Jacopo Gala, Christian Lena Cota e Michele Momo, sempre IPSEOA, Francesco Bove e Silvio Sardelletto dell’ITI ed Emanuele Battaglieri e Christian La Frazia dell’ITTL. Tra i messaggi di saluto giunti anche quelli di una grande amica della Fondazione, la dott. ssa Lucia Fortini, Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, che ha invitato i ragazzi a “non smettere mai di inseguire i propri sogni, perseguendo gli obiettivi con la stessa determinazione che ha permesso di raggiungere l’importante traguardo della maturità. A conclusione dell’evento, infine, è giunta ai ragazzi anche la benedizione di don Antonio Traviso, Parroco delle Chiesa di Santa Margherita e Santa Sofia in Maddaloni e neo Padre spirituale dell’Opera maddalonese. Per questa occasione, gli studenti dell’Istituto Alberghiero, supportati dal docente e direttore di sala, Roberto Stracquadaini, hanno preparato un prelibato buffet per gli ospiti.