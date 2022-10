Villaggio dei Ragazzi, visita a Costa Toscana degli studenti dell’Alberghiero

Tra le iniziative dell’Istituto Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi” rientranti nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro 2022/23 di grande interesse è stata la visita di una rappresentanza di studenti dell’Istituto svolta a bordo della “Costa Toscana”, nave da crociera itinerante ed ecologica (alimentata a gas naturale liquido) dell’omonimo Gruppo attraccata nel Porto di Napoli che può ospitare 6730 passeggeri in 2663 cabine eleganti e confortevoli. A guidare i ragazzi Roberto Stracquadaini, docente dell’Alberghiero che ha organizzato e coordinato il progetto finalizzato ad avvicinare i ragazzi alla gestione dei vari settori della ristorazione navale e Rita Ferrante, docente di Scienze dell’Alimentazione. A bordo gli studenti sono stati accompagnati dal personale addetto nella visita dei vari reparti presenti (Pasticceria e Cucina, Ristorante e Bar), avendo modo di conoscere meglio i molteplici servizi offerti ai turisti da una struttura complessa quale è una nave da crociera. Un’occasione unica per gli studenti del Villaggio dei Ragazzi, il cui percorso formativo prevede, tra i vari sbocchi professionali, anche la possibilità di ricoprire incarichi importanti in strutture ricettive, non solo di terra ma anche di bordo. Le attività proposte hanno suscitato vivo interesse nei partecipanti, che si sono dichiarati entusiasti della bella esperienza e desiderosi di ripeterla. Molto partecipato è stato anche l’incontro tra i discenti, i docenti e il Comandante della Costa Toscana Pietro Sinisi, a cui è stato donato, in segno di amicizia e stima, un gagliardetto del “Villaggio”. Viva soddisfazione è stata espressa anche dal Commissario Straordinario dell’Ente calatino, Felicio De Luca, che ha dichiarato: “Nell’auspicio che una progettualità del genere possa ripetersi come esperienza professionalizzante per i nostri alunni, ringrazio l’equipaggio della Costa Crociera, compagnia italiana leader del settore in Europa e in Cina, per aver offerto un’opportunità formativa importante nell’ affascinante mondo del turismo navale. L’auspicio è che anch’essa possa concorrere a consentire ai ragazzi di potersi inserire rapidamente nel mondo del lavoro”.