Villari (Tennis Club Napoli): Il ministro ascolti i circoli sportivi. Per la Fase 2 servono anche i nostri consigli

“I circoli sportivi vogliono essere propositivi in un momento così decisivo per il futuro della nostra nazione, in questo periodo così delicato alla vigilia della fase 2, dopo il lockdown imposto dall’emergenza pandemia. Rivolgo un appello al governo per una maggiore collaborazione con lo sport e i club sportivi che rivestono un’importanza fondamentale anche nel tessuto sociale e culturale delle nostre regioni. Nella task force del governo per questa fase 2 ci sono eccellenze di tanti settori strategici, economico, giuridico, imprenditoriale ma non rappresentanti dello sport, che pure vale quasi il 2 per cento del Pil del Paese. Altrove, ad esempio gli Stati Uniti, lo sport ha avuto e ha un ruolo ben più decisivo nelle scelte da effettuare per il bene del Paese ed è più che presente laddove si progetta la ripartenza”. Così Riccardo Villari, presidente del Tennis Club NAPOLI 1905. “Si recuperi – prosegue – con l’inserimento di un rappresentante del mondo dello sport nella task force del governo. L’impegno del ministro Spadafora sin qui è stato apprezzabile, ma ora c’è bisogno di un ulteriore passo in avanti, il nostro settore ne ha un assoluto bisogno. Ormai è chiaro a tutti che c’è bisogno di ripartire ma nella massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli. Ma di ripartire”. Il calcio di serie A, avverte Villari “non è l’unico problema da risolvere per il governo. Anche lo sport agonistico e lo sport di base sono decisivi nella ripartenza e poi nella ricrescita del nostro Paese, sia a livello economico sia a livello sociale. C’è una enorme fetta di economia legata allo sport da sostenere e salvare, posti di lavoro da difendere, attività da riprendere e da incentivare. I circoli sportivi vogliono fare la propria parte, attiva, propositiva e non certamente passivo. La parola d’ordine è ripartire insieme, in sicurezza”.