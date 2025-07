“Villaricca Idee e Concretezza”, Salvatore Mautone racconta la nascita di un’associazione di giovani per i giovani

Una generazione che non si accontenta di osservare, ma sceglie di agire e costruire. Un giovane che parte dal basso e diventa punto di riferimento per centinaia di coetanei. È uscito il libro “Idee e Concretezza – Un’associazione di giovani per giovani”, la biografia ufficiale di Salvatore Mautone, presidente dell’associazione di promozione sociale Idee e Concretezza, con il sostegno editoriale di Fa N’Art! – grazie al contributo di Giovanni Basile.

Questo libro racconta un percorso autentico e concreto: da volontario nella Protezione Civile di Villaricca durante la pandemia, Salvatore ha dato vita, il 20 ottobre 2024, a un’associazione che in meno di un anno è diventata un punto di riferimento per i giovani del territorio, promuovendo iniziative culturali, sociali e di inclusione per chi spesso è ai margini.

Salvatore è conosciuto in tutta l’area nord di Napoli, soprattutto grazie al prestigioso riconoscimento ricevuto con la “Mela d’Oro” ai Teleclubitalia Awards 2023, che lo ha consacrato come un giovane attivo e impegnato nel sociale. Per questo motivo, in molti lo chiamano affettuosamente “Sindaco dei Giovani”, simbolo di una nuova generazione che non si ferma davanti alle difficoltà, ma sceglie di costruire il futuro.

Un impegno riconosciuto pubblicamente: nel 2023 Salvatore è stato insignito della “Mela d’Oro” da Teleclubitalia per il suo contributo attivo al sociale e al volontariato giovanile.

Un gruppo unito tra tradizione e rinnovamento

Il nome dell’associazione nasce da una riflessione condivisa con Angelica Basile, compagna del presidente, che fin dall’inizio ha voluto e sostenuto con passione questo progetto. Angelica, attiva da anni in ambito politico e sociale sin dalla giovane età, ha portato con sé un forte desiderio di cambiamento e la volontà di creare un’iniziativa concreta per il territorio. La sua determinazione e il suo impegno sono stati la scintilla che ha ispirato la nascita di Idee e Concretezza. Salvatore ha poi trasformato questa visione in un’azione concreta, costruendo un gruppo coeso di giovani pronti a impegnarsi per la comunità.

Tra le figure storiche c’è Giulio De Rosa, ancora oggi un punto di riferimento. Al suo fianco, con il recente aggiornamento statutario, sono entrati nel direttivo i nuovi membri: Daniele Beltrami, Antonio Barbarisi e Giuliano Cacciapuoti. A supporto del progetto sono attivamente coinvolti anche i genitori di Salvatore, Carolina Fortunato e Domenico Mautone.

Un ringraziamento speciale va anche a Mariarca Cassandra, che ha dato un contributo importante nei primi mesi, soprattutto nell’ambito dell’elaborazione e della promozione di tematiche sociali fondamentali.

Un libro-manifesto per l’azione dal basso

“Idee e Concretezza” non è solo una biografia, ma un appello a non arrendersi mai, a credere nel cambiamento che parte dal basso. Non servono grandi mezzi, ma una forte volontà e impegno.

Il libro è disponibile in formato cartaceo e acquistabile anche su Amazon, grazie al sostegno di Fa N’Art! – grazie a Giovanni Basile.

Foto gentilmente messa a disposizione da Raffaele Silvestro.

Un grazie speciale agli sponsor che hanno sostenuto con entusiasmo la nascita e la diffusione di questo progetto editoriale:

Apollo girarrosto,pub e braceria

Il Mondo di Winnie

Gioialandia

Incontro Cooperativa Sociale

Invictus Società Cooperativa Sociale Onlus

Zainet Store

Linea Uomo Genny

Madoiel Impianti Tecnologici

Medellín Cafè

Istituto di Vigilanza Hermes

Villaricca Ancis

Claudio Cartolibreria

Teatro Madrearte

Prime Consulting S.r.l

Pirotecnica Diva Eventi

Conad Mola Villaricca

Il Girasole di G.Tambaro