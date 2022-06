Ville di lusso ma prezzi accessibili, in Campania è boom di turisti Usa. E gli italiani? Uno su 3 resta nel Belpaese

Tu vuò fa l’americano, cantava Carosone descrivendo chi tentava di imitare negli anni ’50 lo stile di vita a stelle e strisce. Oggi, invece, la tendenza sembra invertirsi e sono sempre di più i cittadini americani che si mettono in viaggio per visitare la Campania e, in particolare, le bellezze della costiera amalfitana. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), sempre più turisti dagli Usa scelgono di passare le vacanze nelle tenute di pregio campane.

Dall’inizio dell’anno sono state prenotate 107 settimane di vacanza in Campania nelle strutture di pregio presenti in regione, un ottimo risultato per un territorio che è ancora distante dai volumi di Toscana e Umbria che superano rispettivamente le 3.400 e le 1.000 settimane prenotate, ma che vanta, per la costiera amalfitana un tasso di occupazione del 90% e si avvicina ai livelli di regione ad altissima vocazione turistica come la Sardegna (140 settimane prenotate) e, in alcuni casi, supera anche le prenotazioni di regioni molto scelte per le vacanze (come la Liguria, che ha 105 settimane prenotate).

Ma da dove vengono i turisti che scelgono la Campania e la costiera amalfitana? Come accennato, più della metà (il 57%) arriva dagli USA, seguono i turisti inglesi con l’11% mentre sull’ultimo gradino del podio si attestano gli Australiani (8%) delle prenotazioni. La permanenza media nelle dimore di pregio campane è di 1,16 settimane per un prezzo medio che si attesta intorno ai 3.000 euro per prenotazione.

Per Giammarco Bisogno, Fondatore e Ceo di Emma Villas srl “il progressivo allentamento negli scorsi mesi delle restrizioni per viaggiare ha incentivato il ritorno nel nostro Paese di turisti provenienti anche da molto lontano. C’è voglia di tornare a visitare l’Italia e le ville di pregio rispondono ai requisiti di scelta sia dei turisti stranieri che di quelli italiani. Sappiamo che chi le sceglie lo fa principalmente per avere una location appartata, a contatto con la natura, lontana dal traffico ma vicino a luoghi di interesse. Chi trascorre le proprie vacanze in villa lo fa anche per avere a disposizione una location unica ed esclusiva, dove poter vivere gli spazi senza condividerli con persone estranee e, non da ultimo, poter trascorrere il tempo con familiari e amici nello stesso posto, condividendo le spese. Tutte caratteristiche prese in grande considerazione dal turista moderno, e che le ville possono offrire”.

E gli italiani? Che programmi hanno per l’estate? Una survey Doxa realizzata per Emma Villas ha messo in luce come Covid e conflitto in Ucraina stiano condizionando i pensieri di vacanza degli italiani, tanto che quasi 1 su 3 (il 29% del campione intervistato) ha dichiarato di sentirsi più sicuro a restare in Italia. Il 26% invece, valuterà se partire solo a ridosso delle ferie, mentre il 19% pensa, al momento, di rimandare le vacanze. Allo stesso tempo, c’è però un gruppo trainato da giovani tra i 18 e i 34 anni, il 14%, che pensa di prenotare la sua vacanza, in Italia o all’estero, indipendentemente dalla situazione internazionale. Tra i fattori che incideranno sulla scelta delle vacanze per i cittadini di Sud e Isole, il più citato è il prezzo contenuto, seguito dalla vicinanza al mare o alla montagna, e il poter usufruire della massima privacy e flessibilità di orari di arrivo e partenza.

Dimore esclusive, prenotazioni in aumento

Location uniche, luoghi del cuore, garanzia di privacy e benessere: quando si tratta di organizzare una vacanza in Italia queste sono le ragioni per le quali la villa o tenuta di pregio è l’opzione preferita per trascorrere le proprie ferie, siano esse estive o invernali, settimanali o per long weekend, o per lavorare in modalità smart in tranquillità. A dimostrarlo, i numeri delle dimore esclusive di Emma Villas, che solo 2 anni fa erano 430 mentre oggi sono 500 in tutta Italia. E poi, le prenotazioni. Solo per fare un esempio, a giugno 2022 si riscontra un incremento nelle settimane prenotate per la stagione del 78% rispetto a quanto si registrava tre anni fa nello stesso periodo per la stagione 2019 (dati pre-pandemia) e un incremento del 76% rispetto alle prenotazioni registrate fino a giugno dello scorso anno per la stagione 2021. Al momento, per il 2022, siamo a oltre 6.300 settimane di vacanza prenotate in tutta Italia.

Il lusso accessibile

Alla domanda “quanto saresti disposto a spendere per un soggiorno in una struttura di pregio” il 36% degli intervistati, che sale al 43% nel cluster 18-34 anni, ha affermato di non voler superare la soglia dei 500 euro a persona a settimana. Un 28% invece, ha dichiarato di poter stanziare anche 1.000 euro. Spesso, la maggiore barriera all’entrata – per il 38% del campione intervistato – è la convinzione che il budget a loro disposizione non sia sufficiente per poter prenotare una vacanza in una struttura di pregio. In realtà, il prezzo medio nazionale per una settimana in una villa, si attesta intorno ai 4.400 Euro. Considerata una media di 8 persone per prenotazione, si arriva ad una spesa media orientativa di circa 550 Euro a persona per settimana, rendendo l’affitto di una villa o di un casale una vacanza dal “lusso accessibile”, non solo riservata a chi ha fasce di reddito molto elevate.

Qualità ville, tutele assicurative e un concierge dedicato agli ospiti

“La selezione delle ville e il controllo qualità dei nostri esperti, la flessibilità nella prenotazione, un concierge dedicato 7 giorni su 7, le polizze assicurative sanitarie e le garanzie per eventuali danni accidentali causati all’immobile durante il soggiorno sono solo alcuni dei plus maggiormente apprezzati dai nostri ospiti – dichiara Luca Bertolini, Responsabile Marketing e Comunicazione di Emma Villas – Una rete di collaboratori in tutta Italia e le partnership consolidate negli anni con importanti gruppi assicurativi, insieme alla conoscenza delle nostre ville e delle esigenze dei nostri ospiti, ci consentono di far fronte a qualsiasi problematica inerente al soggiorno e gestirla con tempismo”.

La ricerca Doxa-Emma Villas riporta come anche la tutela assicurativa del soggiorno e la possibilità di avere una flessibilità e sicurezza nella prenotazione siano elementi valutati con grande attenzione dalla clientela e questo incide fino al 20% nella scelta dell’operatore con cui si viaggia. Sempre ai fini della scelta la possibilità di avere un supporto di un concierge dedicato 7 giorni su 7 incide fino al 14%.