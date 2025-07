Vinalia 2025: speranza, vino e cultura tra le vie di Guardia Sanframondi

Guardia Sanframondi si prepara ad accogliere la 32esima edizione di Vinalia, l’atteso appuntamento enogastronomico in programma dal 4 al 10 agosto. Quest’anno, l’evento si immerge nel tema “Spes contra spem” (“Sperando anche contro la speranza”), un invito alla speranza a non cedere, a continuare a lottare e a credere nel futuro, ad osare l’inosabile, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili.

La rassegna guardiese vanta i patrocini della Regione Campania, la Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi e il contributo della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Questi gli auspici, per la 32esima edizione di Vinalia, di Titina Pigna, Responsabile del Comitato Vinalia: “Spes contra spem, è un’espressione coniata, nella lettera ai Romani, dal dolcissimo e terribile Paolo, così definisce San Paolo, Saulo di Tarso, il filosofo francese Jacques Derrida. Paolo ci esorta, dunque, anche in tempi aridi, pieni di malinconia, interrogativi e disillusione, come sono quelli che stiamo vivendo, a coltivare la vita, a prendercene cura, con l’incrollabile tenacia, aggiungiamo noi, di un viticoltore al lavoro, il mattino dopo la grandine.

“Ma Paolo” ci dice anche nella Lettera agli Ebrei – aggiunge – che la Fede è sustanza di cose sperate. In pratica, la fede non è solo una speranza vaga, ma una realtà concreta che anticipa ciò che ci si aspetta di ottenere, un principio che dà consistenza alle nostre aspirazioni. Allora nel nostro piccolo, piccolo ci aspettiamo di realizzare un evento gioioso ma anche riflessivo e più in grande, un mondo di pace dove nessun bambino debba affrontare situazioni disperate ed essere deliberatamente affamato”.

Queste le cantine inserite nel “Percorso del Gusto”: La Guardiense, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantina Sciore, Cantine del Maresciallo, Cantine Foschini, Cantine Tora, Denica, Fontana Reale, Vigne Storte e Vinicola Arenella. Cui si aggiunge una allettante proposta messa su con formaggi, salumi, miele, taralli, gelati e dolci e tanto street food, l’imperdibile Cucina Vinalia e le magie del Wine bar.

Il cuore di Vinalia resta il percorso di “educazione al vino”, con un viaggio tra gusto, arte e cultura, un’immersione sensoriale che guiderà enoturisti, cantine e produttori di eccellenze gastronomiche attraverso le incantevoli stradine del centro storico cittadino, fino a Palazzo Marotta-Romano dove, in collaborazione con il Sannio Consorzio Tutela Vini, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate che presenteranno l’incredibile varietà di oltre duemila etichette sannite.

Inoltre, ogni sera, l’affascinante piazzale d’armi del castello medievale si trasformerà in un tempio del gusto con gli esclusivi show cooking. Giovani talenti e chef blasonati come Giuseppe Daddio, Aniello di Caprio, Raffaele Parisi e Domenico Altieri, Pasquale Basile, Pasquale Felice, Daniele Luongo, Gabriele e Anna Piscitelli, e Biagio Federico, proporranno abbinamenti innovativi tra vino e cibo, offrendo un’esperienza culinaria di altissimo livello. Si prenota chiamando il 327 2297948.

L’arte sarà protagonista con la XV edizione di VinArte, ideata e diretta da Giuseppe Leone, con Azzurra Immediato alla guida della sezione Fotografia. La rassegna, attraverso le diverse espressioni artistiche, offrirà una lettura attenta delle sfide e degli obiettivi della nostra società.

“Il concetto che accompagna questa edizione, seguendo il tema di Vinalia 2025 – afferma Giuseppe Leone – è stata la scintilla. Un’eco lontana eppure vivissima, che vibra in ogni epoca segnata dalla crisi. Sperare quando ogni speranza sembra venire meno. E se c’è un gesto che somiglia alla speranza, è quello del generare. Per questo, la speranza è, da sempre, profondamente donna.”

Vinalia, ancora una volta, pensa anche ai più piccoli con Vinalia Kids, un’esperienza sensoriale dedicata ai bambini che ogni anno riscuote un successo crescente. E per concludere le serate in bellezza, tanta musica dal vivo in punti del cuore antico, con esibizioni di band dalle diverse proposte musicali.

Vinalia 2025 vi aspetta: create il vostro percorso enogastronomico e culturale personalizzato.

Informazioni e contatti sono disponibili sul sito ufficiale: www.vinalia.it