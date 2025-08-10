VinArte 2025: la speranza come gesto, l’arte al femminile come visione futura

Guardia Sanframondi, nel cuore del Sannio beneventano, si è trasformata, ancora una volta, in laboratorio sperimentale del contemporaneo attraverso VinArte, ideata e diretta da Giuseppe Leone, giunta alla XV edizione. Dal 4 agosto scorso, l’antico borgo si è animato mediante un proficuo intessere di visioni, prospettive e gestualità al femminile, dettate da una scelta curatoriale precisa. VinArte , in dialogo fertile con Vinalia, storica rassegna enoculturale della zona, condividono il titolo Spes contra Spem: un tema forte, quasi un ossimoro necessario in tempi disillusi, che VinArte traduce in visione estetica e di rigenerazione simbolica. Ad essere invitate, nel 2025, sono state quasi esclusivamente artiste, con un’unica eccezione, di cui si dirà più avanti.

I diversi background presenti nei curricula delle artiste hanno offerto al pubblico, durante le serate di Vinalia e VinArte, la possibilità di percorrere strade corali e mai uguali, seppur con un insieme di parallelismi dettati da un universo – quello femminile – di ancestrali memorie, dedito, in modo più o meno cristallino, al tema prescelto. Ma la speranza, qui, non è stata promessa vana: è un atto curativo, profondamente tangibile. Elementi di trasformazione e cambi di rotta, rispetto agli anni passati, hanno rimodulato il perimetro di VinArte, sentenziando un ritorno alle origini per alcuni versi ed una traduzione di archivi poetici intravisti e desiderati dal direttore artistico Giuseppe Leone nei lunghi mesi invernali. E da ciò è nato un dialogo collettivo con Titina Pigna di Vinalia e con Azzurra Immediato, alla direzione della Sezione Fotografia, sulla tessitura di una trama lirica e forte al contempo. È Leone ad aver affermato quanto abbia, da sempre “legato il concetto di speranza all’universo femminile, speranza riposta nelle donne quali generatrici del futuro” e proprio in base a ciò “ho immaginato una VinArte in grado di trasformarsi in mostra attiva, tramite alcuni elementi chiave: non solo la presenza di artiste con esperienze e linguaggi differenti eppure complementari, ma soprattutto la loro capacità di interazione, capace di trasformare i luoghi e i tempi della rassegna in una vera e propria performance del fare artistico.” A dar corpo a tale visione alcuni elementi peculiari: in primis la residenza artistica – fortemente voluta da Leone, quale laboratorio sperimentale che torna ad essere fenomeno di VinArte dopo esperienze passate internazionali – affidata a Stefania Ianniello che, ospite al Monte dei Pegni, ha realizzato interventi plurimi e intermediali, tra cui un ritratto del popolo di VinArte, generando una commistione eterogenea legata al pubblico compartecipante e un innesto straordinario, realizzato a partire dagli interventi materici e pittorici su progetti fotografici di Anna Rosati e di Francesco Garofano, in una interpretazione ex novo rigenerativa. Stessa azione, seppur animata da linguaggi altri, quanto realizzato dalle giovani Gabriella Gaeta e Angela Tammaro, ancora su ‘Rusty Sap’ di Anna Rosati. Alla costruzione dell’intero percorso di VinArte hanno dato vita poi le opere diffuse tra l’Ave Gratia Plena – abitata da figure arcaiche e madri inquietanti tra crepe e mitologie del quotidiano di Tonia Erbino, a Margherita Palmieri, artista del luogo che compone icone sincretiche e sacrali in contrapposizione con Mariapia Saccone, che fa del corpo frammentato e ieratico un linguaggio peculiare che attraversa spazio e tempo. Un tempo capace poi di dilatarsi, come mostrano le grandi tele di Gabriella Gaeta che paiono narrare di un arcaico silenzio primigenio per finire con le stratificazioni simboliche, cromatiche e materiche di Maria Carolina Siricio, la cui pittura a partire dal mito della sirena, plasma geografie interiori, tra luce e terra, abissi e speranze ideali, cui fanno eco, nella Sagrestia le opere di un’altra giovane artista, Angela Tammaro, le cui modulazioni pittoriche e di collage ridefiniscono i confini della tela quali elementi percettivi. VinArte, nella sua intersezione di grammatiche, si riflette anche nel linguaggio fotografico, in Palazzo Marotta, divenuto ‘Casa della Fotografia’ della rassegna, curata da Azzurra Immediato che, per questa XV edizione ha intessuto con il tema e le artiste una trama ideale; eppure, composita grazie a tre differenti prospettive: quella di intima poesia disvelata di Iole Capasso, che con Vicine 33 entra nel tempo sospeso della clausura, affiancandosi alla forza urbana e surreale del triplo progetti di Anna Rosati, con i suoi Km 0, fino alla narrazione umana, drammatica ma infine luminosa del doppio reportage sulle rotte della speranza migrante di Francesco Garofano. Ed eccola l’eccezione del 2025, in un’edizione al femminile: la scelta di un reporter in mostra, fortemente voluto da Leone e dalla Immediato, tanto da esser stato designato autore per l’opera guida del catalogo 2025, in una vera e profonda significazione iconica e metaforica del concetto di ‘Spes contra spem’ in una realtà buia come quella del nostro tempo.

VinArte 2025 si è offerta così come un laboratorio di linguaggi, un atlante dell’oltre, dove la speranza è gesto, relazione, scelta radicale di affidare allo sguardo femminile il compito di ricucire fratture e immaginare il possibile. Ed è proprio questo, forse, il lascito più alto della rassegna VinArte 2025, come suggerisce Giuseppe Leone, quella capacità di riscrivere lo spazio e il tempo attraverso l’arte, senza mai cedere alla spettacolarizzazione fatua, ma cercando invece la resistenza silenziosa di ciò che pulsa sotto la superficie, come mostrano la pittura, la fotografia, le azioni performative. È così, perciò, che un luogo come Guardia Sanframondi diventa corpo vivo della cultura, organismo sensibile che continua a interrogare e rigenerare, con la delicatezza feroce di chi non ha smesso di credere che l’arte e la cultura, quando sono autentica, possa ancora salvare dalle brutture della Storia, delineando una geografia emozionale della speranza.

Redazione