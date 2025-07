VinArte 2025, XV edizione nel segno della speranza nell’arte femminile

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

Nel fitto panorama delle iniziative culturali legate allo sviluppo territoriale, VinArte rappresenta un caso emblematico. Nata nel 2010 come esperienza “altra” nel contesto di Vinalia, la storica kermesse del vino di Guardia Sanframondi, VinArte giunge nel 2025 alla sua XV edizione, forte di un’identità ormai riconosciuta: arte contemporanea, territorio, vino e comunità come ingredienti di un progetto che ha saputo radicarsi e rinnovarsi.

Ideata e diretta da Giuseppe Leone, con la curatela fotografica affidata dal 2018 ad Azzurra Immediato, la manifestazione ha consolidato un format capace di fondere linguaggi visivi come pittura, fotografia, scultura, installazioni e video con la cultura materiale e immateriale del Sannio e di un territorio tanto peculiare come quello di

Guardia Sanframondi. VinArte è oggi modello replicato altrove, ma resta profondamente legata al suo luogo d’origine: quel borgo antico che ogni estate si trasforma in una mostra diffusa, dove le strade e luoghi solitamente velati allo sguardo diventano come universi espositivi e si aprono al pensiero critico e alla bellezza.

Dal 4 al 10 agosto, una settimana di installazioni, mostre e dialoghi all’insegna della speranza e dello sguardo femminile; una concettualità che si lega al filo conduttore dell’edizione 2025, in dialogo con la XXXII edizione di Vinalia, “Spes contra Spem”: una speranza che resiste anche quando sembra impossibile. Un tema potente, che Leone e VinArte hanno scelto di declinare attraverso una visione tutta (o quasi) al femminile, affidando la selezione artistica a una pluralità di sguardi di donne.

“Se c’è un gesto che somiglia alla speranza – sottolinea Leone – è quello del generare. Per questo, la speranza è, da sempre, profondamente donna.” La XV edizione si presenta così come un progetto rigenerativo, non solo sul piano estetico ma anche sociale, dove l’arte diventa azione etica, luogo di resistenza e proposta.

Le protagoniste sono nove artiste visive: Tonia Erbino, Gabriella Gaeta, Stefania Ianniello, Margherita Palmieri, Mariapia Saccone, Maria Carolina Siricio, Angela Tammaro, pittrici e scultrici, insieme con le fotografe Iole Capasso e Anna Rosati. A loro si aggiunge, come presenza maschile non isolata, semmai significativa, il reporter Francesco Garofano, che attraverso il suo obiettivo offrirà una narrazione della speranza condivisa e universale.

“Attivare lo sguardo, pensare per immagini – dichiara Immediato – significa trasformare la materia visibile in memoria sensibile. È nell’arte delle donne che la speranza si fa forma, presenza, resistenza silenziosa.”

Dal 4 al 10 agosto, Guardia Sanframondi diventerà una mappa esperienziale. I luoghi chiave della vita del borgo – da Palazzo Marotta Romano alla chiesa dell’Ave Gratia Plena, passando per il Monte dei Pegni accoglieranno opere site-specific, una residenza artistica per Stefania Ianniello, talk, laboratori e percorsi immersivi. Una geografia dell’arte che innerva il tessuto urbano e lo restituisce alla collettività con nuova energia, definendo il borgo come opera collettiva

Accanto alle artiste, anche il lavoro dell’artista Carmine Carlo Maffei e dell’atelier Pietre Vive, che insieme alla regista Antonella Izzo e al musico Pasquale Carusone, daranno vita al progetto performativo indipendente Mondi Invisibili.

VinArte non è solo una rassegna di mostre, piuttosto è un laboratorio culturale a cielo aperto, dove si incontrano generazioni, saperi e visioni. La sinergia con il mondo del vino, attraverso Vinalia, completa un progetto che parla anche di economia circolare, turismo culturale e marketing territoriale, come spesso sottolineato da Concetta Pigna, responsabile del Comitato Vinalia. È qui che l’arte incontra la produzione, la sostenibilità, la convivialità, in un processo di rigenerazione che parte dall’estetica e arriva alla vita quotidiana.

In quindici anni, VinArte ha costruito relazioni stabili con accademie, istituzioni culturali, associazioni e produttori vinicoli, contribuendo a generare nuove filiere culturali ed economiche, una rete che genera valore e caso virtuoso di come l’arte possa diventare volano per lo sviluppo dei piccoli centri dell’entroterra e occasione per ripensare i modelli di partecipazione e fruizione culturale nelle aree interne del Mezzogiorno.

La conferenza inaugurale si terrà il 4 agosto nella splendida Chiesa dell’Ave Gratia Plena, luogo simbolico e cuore spirituale della manifestazione d’arte contemporanea tra le più longeve del Sud Italia.