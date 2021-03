Vincenzo Aloe responsabile della Direzione regionale Centro Sud di Crédit Agricole Italia

Crédit Agricole Italia ha nominato Vincenzo Aloe responsabile della Direzione Regionale Centro Sud. Subentra a Alberto Cermaglia, che diventa vice responsabile della Direzione Crediti di Crédit Agricole Italia. “Sono pronto a mettere a disposizione della clientela e di tutte le istanze sociali ed economiche del Centro Sud Italia l’esperienza da me maturata, in questi anni, in vari ambiti manageriali – commenta Aloe –. Crédit Agricole Italia è una banca leader non solo a livello internazionale, ma anche nazionale ed è profondamente radicata nel Centro Sud Italia. Al contempo, in questo particolare momento storico, le famiglie e le imprese hanno bisogno di risposte celeri e concrete: Crédit Agricole Italia ha il know how per supportare la ripartenza economica della clientela, offrendo anche prestiti dedicati al Superbonus al 110%. Crédit Agricole Italia è inoltre leader nel mercato dell’emissione di obbligazioni green: le sottoscrizioni dei Capital Protected Impact Green Certificates serviranno a supportare prestiti a imprese impegnate nella transizione ecologica e ambientale delle loro aziende”.

Prima di assumere questo incarico, Vincenzo Aloe è stato Direttore generale di Crédit Agricole Leasing Italia (Calit), nonché Consigliere e Vice Presidente di Assilea, Associazione Italiana Leasing. Ha ricoperto inoltre importanti ruoli di responsabilità all’interno del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.