Vincenzo Arcobelli (Ctim): Da Oltreoceano auguri al neo Presidente del Senato Ignazio La Russa

“Apprendiamo da Oltreoceano con grande soddisfazione l’elezione di Ignazio La Russa a Presidente del Senato della Repubblica”. Ad affermarlo è il presidente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, Vincenzo Arcobelli. “Ignazio – continua il presidente del Ctim – è stato sempre vicino e interessato agli amici e compatrioti d’America e dei vari continenti. Da paternese, siciliano di origine come Ignazio, e soprattutto da italiano sono orgoglioso che il senatore La Russa assumerà la seconda carica più alta della Repubblica Italiana.

Circa 40 anni fa conoscevo personalmente presso l’hotel Excelsior di Catania il senatore Nino La Russa, il quale da lassù sarà altrettanto orgoglioso della lunga attività professionale e parlamentare del figlio Ignazio, il quale oggi raggiunge meritatamente lo scranno più alto e prestigioso del Senato”.

“Sono certo – conclude Arcobelli – che grazie alla sua competenza e alla grande esperienza politica, Ignazio La Russa nella sua nuova veste di alto profilo istituzionale saprà rappresentare tutti i senatori, e la nostra mazione. A nome mio personale, del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo e della Confederazione Siciliani in Nord America rivolgiamo al Presidente La Russa le più vive congratulazioni”.