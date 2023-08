Vincenzo Buonomo nominato Consigliere Generale del Vaticano

Il Papa nomina Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano Vincenzo Buonomo, già rettore della Pontificia Università Lateranense. Buonomo nasce a Gaeta il 17 aprile 1961. Ordinario di diritto internazionale e coordinatore dei Dottorati della Facoltà di Diritto Civile dell’ateneo pontificio. È dottore in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense. Inizia ad insegnare presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense nel 1984. È nominato docente ordinario nel 2001. Dal 1983 è collaboratore della Rappresentanza della Santa Sede presso Organizzazioni e Organismi delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (F.A.O., I.F.A.D., P.A.M.), dove è nominato capo ufficio nel 2007.

Dal 2014 è Consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Il 2 giugno 2018 il Santo Padre Francesco lo nomina rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense in Roma.